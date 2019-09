¡Quiere más! El mensaje de Sergio Ramos tras igualar récord de Casillas con la selección de España

Las cosas como son. Sergio Ramos , capitán de la selección de España , se marcó un nuevo objetivo tras igualar los 167 partidos de Iker Casillas, alcanzar los 200 y ser el jugador que más internacionalidades tiene del mundo. El también defensor del Real Madrid fue una de las figuras de 'La Roja' en el partido contra Islas Fereo de este martes en El Molinón. Un ejemplo a seguir.



"Después de tantos años igualar a Iker, que es el mejor portero de la historia del fútbol español, es especial y también por ser un amigo. Tengo la ilusión intacta, los récords están para batirse y ojalá que en resultados pueda lograr más y que las lesiones me sigan respetando", manifestó el defensor y capital de 'La Roja'.



Tiene para rato. Ramos no ve el final cerca de su etapa en la selección y ya hasta se trazó una meta algo difícil de alcanzar, pero no imposible. "Me encuentro bien y sigo teniendo ilusión por seguir viniendo a la selección. Mi objetivo es superar al egipcio que tiene el récord y llegar a 200 partidos".



"Es una barbaridad el número de partidos. Uno nunca sueña con algo que está tan lejos y más en el fútbol donde pasan muchas cosas. Me gusta ir disfrutando año tras año. Al principio soñaba con venir, luego con una selección campeona y ahora, aunque alguno me quiere retirar, me quedan muchos años de fútbol. Mantengo la ambición e ilusión'', sentenció Ramos.

España cumple y golea 4-0 a Islas Feroe

España cumplió este domingo el guión previsto para golear 4-0 a Islas Feroe, con doblete de Rodrigo Moreno, en partido de clasificación para la Eurocopa 2020 y afianzarse en el liderato del grupo F con pleno de victorias. El jugador del Valencia abrió el marcador (13'), repitió de disparo cruzado (50'), Paco Alcácer hizo el 3-0 (90') y repitió en el descuento (90'+3) para dar tres puntos más a 'La Roja', que encabeza su llave con 18 unidades.



