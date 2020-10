Tal parece que Vinicius Junior empieza a dejar de ser un dolor de cabeza para el Real Madrid y no solo en cuanto a su accionar en el césped (se estrenó como goleador en la temporada la fecha pasada), sino también a nivel de la conformación de la plantilla. El delantero brasileño ya habría obtenido la nacionalidad española, por lo que ya no ocuparía plaza de extranjero.

El próximo año, el Madrid contaría con seis jugadores extracomunitarios de los tres que se permiten, pero todo hace indicar que Vinicius ya obtuvo luz verde y ha conseguido ser español.

Precisamente en julio pasado, Vinicius cumplió el primer requisito para obtener el pasaport español: residir dos años en el país ibérico, y tras ello, el club ‘blanco’ habría presentado el resto de papeles (tarjeta de identidad de extranjero, pasaporte del país de origen que esté en vigor, certificación de nacimiento…), pues ya figura como español.

Según la web deportiva de Transfermarkt, Vinícius Jr. ya ha obtenido la nacionalidad española. El extremo brasileño inició los trámites hace tiempo y tras un sinfín de polémicas y rumores, a falta de confirmación oficial, Vinícius ya ha obtenido dicha nacionalidad.

Actualmente está el propio Éder Militao y Rodrygo Goes, además de tener a Reinier Jesús (en el Dortmund) y Take Kubo (en el Villarreal) para obtener una plaza en el primer equipo y no tener que volver a jugar en Segunda B o bien en un equipo cedido lejos de la capital de España.

(Foto: captura Transfermarkt)

