Real Madrid vs Arsenal en Maryland: fecha, horarios y canales de TV por la International Champions Cup

Real Madrid vs. Arsenal se miden ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | LIVE) en la ciudad de Maryland (Estados Unidos) por la International Champions League. Con Eden Hazard, Rodrygo, Luka Jovic y compañía, el cuadro madridista sale por su primer triunfo en la pretemporada para comenzar a engranar el equipo de cara al 2019-2020. Fecha, horarios de TV y canales del partido para América Latina y España. No te pierdas de este partidazo en el FedEX Field.

Mientras tanto, el galés Gareth Bale abandonará el Real Madrid tras seis temporadas en el club y la opción que se antoja más cercana es que el delantero acabe recalando en China, aunque no hay un acuerdo cerrado todavía, por lo que sigue entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros en Estados Unidos. Lo más probable es que esté con sus compañeros en este duelo. ¿Jugará? Es muy poco probable, luego de las declaraciones de Zinedine Zidane al respecto sobre el futbolista.



Real Madrid vs. Arsenal: horarios de TV en el mundo

México - 6:00 p.m. | ESPN2

Ecuador - 6:00 p.m. | DIRECTV Sports

Perú - 6:00 p.m. | DIRECTV Sports

Colombia - 6:00 p.m. | DIRECTV Sports

Venezuela: 7:00 p.m. | DIRECTV Sports

Bolivia - 7:00 p.m. | DIRECTV Sports

Chile - 7:00 p.m. | DIRECTV Sports

Paraguay - 7:00 p.m. | DIRECTV Sports

Argentina - 8:00 p.m. | DIRECTV Sports

Uruguay - 8:00 p.m. | DIRECTV Sports

España - 1:00 a.m. (miércoles 24 de julio) | LaLigaTV Sports, #Vamos, Real Madrid TV, Sport 1 y LaLiga TV

El futuro de Bale ha estado en entredicho durante todo el verano, pero el pasado domingo la situación dio un vuelco. El futbolista estaba dispuesto a quedarse en el Real Madrid hasta que comprobó de primera mano que el francés Zinedine Zidane se mostraba firme en su intención de no contar con él en la International Champions Cup.



El galés vio desde la grada el partido frente al Bayern Munich, el primero de pretemporada del conjunto blanco, y, tras este, el preparador galo se mostró muy claro al ser preguntado sobre su futuro: “No es nada personal. No sé si en 24 o en 48 horas la situación va a cambiar y es bueno para todos. El club está negociando con quién tiene que ir a jugar. Si Bale se va mañana, será mejor para todos", dijo Zidane.



Esas declaraciones cumplirán esta madrugada las 48 horas a las que hacía referencia el entrenador madridista y el futuro de Bale parece estar cerca de recalar en el fútbol chino, que ve la oportunidad de contar con una gran estrella para lo que, eso sí, tendrá que cumplir sus altas pretensiones económicas que, precisamente, no parecen alcanzar ningún club europeo.



El último indicio ha sido que uno de los clubes asiáticos interesados, el Jiangsu Suning -de la ciudad de Nankín, la segunda más poblada de la región tras Shanghái-, siguió este lunes al galés en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con 13.1 mil seguidores.



Mientras que se despeja la duda sobre su futuro, Bale continúa trabajando junto al resto de sus compañeros en Estados Unidos y se entrenó con normalidad en el FedExField (Landover, Meryland) en la última sesión dirigida por Zinedine Zidane con la vista puesta en el segundo partido de pretemporada, frente al Arsenal en la madrugada del martes al miércoles en España (1:00 CEST) en el que el galés, si no se ha cerrado su marcha del club, tampoco participará.



Bale abandonará el Real Madrid tras seis temporadas en las que ha sumado 231 partidos, 102 goles, 65 asistencias y ha logrado 14 títulos.

► Cerca de terminar sus carreras: los 20 futbolistas mayores de 30 años más caros del planeta [FOTOS]



► ¡Tiempo al tiempo! Mbappé no piensa renovar con PSG y su fichaje por el Real Madrid sería una realidad



► Se completa la serie: revelan la tercera equipación del Barcelona para esta temporada [FOTO]



► Real Madrid se lamenta: desde Manchester apuntan que Pogba ''es feliz'' y su fichaje se enfría