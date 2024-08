Regresa la competición oficial al Viejo Continente y este miércoles 14 de agosto se disputará la Supercopa de Europa, que tendrá cara a cara al Real Madrid vs. Atalanta EN VIVO y EN DIRECTO, duelo que se llevará a cabo desde las 9:00 p.m. (hora peninsular) con transmisión de Movistar+ Liga de Campeones. Este será el primer duelo tras la pretemporada realizada en los Estados Unidos por parte del equipo de Carlo Ancelotti, quien finalmente podrá a disposición todas sus figuras que estuvieron ausentes tras los torneos continentales, siendo el debut del francés Kylian Mbappé lo más esperado. Por su parte, Atalanta busca dar el batacazo tal y como lo hizo en la final de la Europa League 2023-24 y será un rival bastante complicado para los españoles.

Real Madrid vs. Atalanta EN VIVO: partido por la Supercopa de Europa, en Varsovia.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Atalanta EN VIVO por Supercopa de Europa 2024?

Fecha: miércoles 14 de agosto 2024.

miércoles 14 de agosto 2024. Lugar: Estadio Nacional de Varsovia.

Estadio Nacional de Varsovia. Hora: 9:00 p.m. (horario de España).

9:00 p.m. (horario de España). Canal TV: Movistar+ Liga de Campeones

Movistar+ Liga de Campeones Streaming: Movistar Plus.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Atalanta EN VIVO la Supercopa de Europa 2024?

La transmisión del partido Real Madrid vs. Atalanta EN VIVO iniciará a partir de las 9:00 p.m. (horario peninsular), en lo que será el debut de Kylian Mbappé en su primer partido oficial con la camiseta merengue, en un duelo de alto voltaje en esta Supercopa de Europa 2024. Aquí te dejamos con más horarios para que puedas seguir el encuentro desde cualquier otra parte del mundo, en este choque entre italianos y españoles.

PAÍS HORARIO Argentina 4:00 p.m. Bolivia 3:00 p.m. Chile 3:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. México 1:00 p.m. Estados Unidos 3:00 p.m. (ET) Centroamérica 1:00 p.m. Paraguay 3:00 p.m. Perú 2:00 p.m. Puerto Rico 3:00 p.m. República Dominicana 3:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Atalanta EN VIVO por Supercopa de Europa 2024?

El canal que pasa la transmisión del Real Madrid vs. Atalanta EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 14 de agosto será Movistar+ Liga de Campeones (España). Este es el único canal en el país ibérico que va a transmitir el duelo de la Supercopa de Europa 2024, a disputarse desde las 21:00 horas en el Estadio Nacional de Varsovia. Aquí te dejamos con más canales que pasará el encuentro.

PAÍS CANAL TV Argentina ESPN Bolivia ESPN Chile ESPN Colombia ESPN Ecuador ESPN México TNT Sports Estados Unidos Univision y TUDN USA Paraguay ESPN Perú ESPN Uruguay ESPN Venezuela ESPN

¿Dónde ver online partido Real Madrid vs. Atalanta por Supercopa de Europa 2024?

Si quieres seguir el partido del Real Madrid vs. Atalanta desde cualquier dispositivo móvil, la principal opción online serán Movistar+ (España), FuboTV (Estados Unidos), MAX (México) o Disney Plus (Latinoamérica y resto del mundo). Estas son todas las alternativas para ver la Supercopa de Europa en streaming, si es que no puedes seguirlo desde la comodidad de tu hogar en una TV convencional.

Real Madrid vs. Atalanta: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Bellingham, Valverde, Vinicius, Mbappé y Rodrygo.

Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Bellingham, Valverde, Vinicius, Mbappé y Rodrygo. Atalanta: Musso, Djmsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Pasalic, Ruggeri, De Ketelaere y Lookman.

Real Madrid vs. Atalanta: pronósticos y predicciones

Real Madrid es amplio favorito ante Atalanta en esta Supercopa de Europa 2024. La victoria del Real Madrid tiene una cuota de 1.60 en las principales casas de apuestas (-182 en momios), mientras que Atalanta paga 5.25 (+425 en momios) si es que obtiene el triunfo. De otro lado, un empate entre Real Madrid y Atalanta paga una cuota de 4.50 (+350 en momios).

Pero si quieres apostar a la obtención del título (incluye tiempos extras o penales), la consagración del Real Madrid paga 1.33 (-303), mientras que el triunfo de Atlanta paga 3.40 (+240). Además, las predicciones indican que hay dos resultados muy probables en este encuentro y son el triunfo del Real Madrid 1-0 o 2-0 ante Atalanta, ambos con cuotas de 8.00 (+700).