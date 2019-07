Noche negra para Real Madrid: Zidane reconoció que a su equipo "le faltó todo" frente al Atlético

No le salió nada a la 'Casa Blanca'. El director técnico del Real Madrid , Zinedine Zidane , aseguró en rueda de prensa tras perder 7-3 contra Atlético de Madrid que al equipo le ha "faltado todo, sobre todo intensidad". La goleada colchonera a los merengues se dio en el marco de una nueva jornada de la International Champions Cup en el MetLife Stadium de New Jersey.



"En el primer tiempo contra el Atlético no entramos nunca en el partido. Nos ha faltado todo, sobre todo intensidad", sostuvo Zidane después de la debacle sufrida contra el equipo que dirige el argentino Diego Simeone. Real Madrid mostró su peor cara en lo que va de la pretemporada.

Asimismo, el DT del Real Madrid, que aseguró que el resultado "no le preocupa" pero le "duele", mostró su confianza en la plantilla e hizo hincapié en que lo importante es estar apunto para el comienzo de LaLiga Santander, el próximo 17 de agosto.



Reconoció también el "bajo rendimiento, un poco, de todos" incluido él mismo, y subrayó que "todos nos hemos equivocado en el inicio del partido y hay que olvidarse rápidamente de este partido". No obstante, declaró que los jugadores "no están fallando" y se mostró convencido de que estarán motivados para la Liga y que la temporada será buena.

Según el ex volante del Real Madrid, el equipo "entró muy mal en el partido", algo que no se puede hacer en una competición de alto nivel, y "después de 8 minutos estamos 2-0" no encontraron una respuesta para cambiar algo.

(Con información de EFE)

