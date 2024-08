Uno de los partidos más esperados del Soccer Champions Tour 2024. Real Madrid vs. Barcelona EN DIRECTO se verán las caras este sábado 3 de agosto en una nueva edición del clásico del fútbol español, en lo que será el amistoso número 43 entre ambos. El duelo se llevará a cabo en el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey, con capacidad para más de 70 mil espectadores, e iniciará a partir de las 7:30 p.m. (ET) con transmisión de DIRECTV Sports y Movistar Plus. Cabe destacar que hay ausencias destacadas en ambos planteles, que han ido a esta gira norteamericana con una gran cantidad de juveniles.

Quizás la ausencia más destacada es la de Kylian Mbappé, el megafichaje de la temporada para el Real Madrid, quien está ausente por una decisión del cuerpo técnico de darle descanso a todos los jugadores que disputaron rondas finales de la Eurocopa y Copa América.

Estados Unidos será sede del clásico español entre Barcelona vs. Real Madrid, este sábado 3 de agosto desde las 07:00 p.m. (USA - Eastern Time). Consulta el horario en el mundo y qué canal transmite (Foto: Canva/Composición Mix)

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona el clásico?

La transmisión del clásico Real Madrid vs. Barcelona iniciará a partir de la 1:00 a.m. (hora de España) o 5:00 p.m. (hora Centro de México). Esta será la edición número 43 de clásicos españoles amistosos. Aquí te contamos más horarios en el mundo para que puedas ver este partidazo entre dos de los clubes más importantes en el mundo.

Perú: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

Brasil: 8:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Barcelona desde Estados Unidos?

El amistoso del Real Madrid vs. Barcelona se desarrollará este sábado 3 de agosto en los Estados Unidos e iniciará a partir de las 7:00 p.m. (Tiempo del Este). Además, aquí te dejamos con más horarios para que puedas ver el clásico español desde cualquier parte de USA.

Horario Real Madrid vs. Barcelona Ciudades en Estados Unidos 7:00 p.m. ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:00 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 5:00 p.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4:00 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO?

Mira el clásico español del Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO a través de las señales de Movistar Plus (España) o DIRECTV Sports (Latinoamérica), canales oficiales que pasarán la transmisión de esta nueva edición de uno de los enfrentamientos más tradicionales en el fútbol. Sin embargo, hay más canales que van a pasar este duelo, incluso en señal abierta. Aquí te dejamos el listado.

País Canales para ver Real Madrid vs. Barcelona Estados Unidos ESPN Deportes México Disney+ México Ecuador TC Televisión - El Canal del Fútbol Chile Canal 13

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona online?

Como bien señalamos, Movistar+ y DIRECTV son los principales canales que van a pasar la transmisión del Real Madrid vs. Barcelona, por lo que online podrás seguir este clásico a través de Movistar TV app o DGo, aplicaciones oficiales para ver el streaming del partido.

País Streaming Real Madrid vs. Barcelona Estados Unidos ESPN App México Disney+ México Ecuador ECDF Online Chile 13.Go

Real Madrid vs. Barcelona: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vásquez, Jesús Vallejo, Antonio Rüdiger, Fran García; Luka Modric, Dani Ceballos, Mario Martín; Arda Güler, Brahim Díaz y Endrick.

Thibaut Courtois; Lucas Vásquez, Jesús Vallejo, Antonio Rüdiger, Fran García; Luka Modric, Dani Ceballos, Mario Martín; Arda Güler, Brahim Díaz y Endrick. Barcelona: Iñaki Peña; Héctor Fort, Alejandro Baldé, C. Lenglet, Gerard Martín; Marc Bernal, Marc Casadó; Julián Araujo, Pablo Torre, Vitor Roque; Robert Lewandowski.

Real Madrid vs. Barcelona: historial

Son un total de 297 clásicos entre Real Madrid vs. Barcelona, pero apenas 42 han sido en duelos amistosos. De esos 42 encuentros, el Barcelona se ha llevado 24 triunfos, contra solo 6 victorias del Real Madrid y un total de 12 empates. El último juego amistoso fue en la pretemporada pasada en los Estados Unidos, donde el Barcelona goleó 3-0 al Real Madrid.