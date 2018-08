No les puedes dar un espacio así a Gareth Bale. Un poco y no te perdona. Lo sufrieron los turineses en el FedEX Stadium de Maryland. En un partido del Real Madrid vs. Juventus , Gareth Bale marcó un golazo a los 39 minutos para decretar la paridad entre turineses y madridistas en un duelo marcado por la International Champions Cup en Estados Unidos.



La jugada fue así. Pelotazo de Toni Kroos y mal despeje de un jugador de la Juventus. En medio de eso, Bale tomó el balón, apuntó al marco y le marcó un golazo al arquero. Todos los hinchas se levantaron de su sitio tras semejante ‘zapatazo’ del ‘Expreso Galés’. Bale, de vuelta.



Con la partida de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale deberá tomar más protagonismo en el Real Madrid. De hecho, en la interna de la directiva merengue, Bale corre con mayores responsabilidad, especialmente por una inversión que se hizo por él.



Real Madrid enfrenta el martes a la Roma en su último partido de la International Champions Cup , mientras que la Juventus ya no tendrá más amistoso en Estados Unidos. Los italianos se preparan para su debut en la liga italiana, el 18 de agosto contra el Chievo Verona.