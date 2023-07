En el Estadio NRG de Texas, Real Madrid vs. Manchester United chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por un partido amistoso internacional por la Soccer Champions Tour 2023, este miércoles 26 de julio. El duelo arrancará a las 7:30 de la noche (horario peruano, siete horas más en España) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

En plena pretemporada, el Real Madrid no detiene su ritmo, ya que tras su victoria ante el Rossoneri, ahora enfrentarán un desafío contra el Manchester United. Este partido amistoso forma parte de la gira que ambos equipos están realizando en Estados Unidos, como parte del torneo de verano que comparten con Barcelona, Arsenal, Juventus y Milan.

Los merengues comenzaron sólidamente frente al equipo milanés, aunque tuvieron que enfrentar un desafío al remontar un marcador adverso de 0-2 para finalmente llevarse la victoria por 3-2. Los italianos se pusieron al frente con los goles de Tomori y Romero, pero los jugadores madridistas lograron darle la vuelta al marcador con el doblete de Valverde y un tanto de Vinicius.

En el último partido de los españoles, Jude Bellingham aprovechó la oportunidad para mostrar su talento y destacó como uno de los mejores del campo. Además, los debutantes Joselu y Fran García tuvieron su primera participación, mientras que Arda Güler, quien había estado con molestias días atrás, estuvo en el banquillo, por lo que el encuentro contra los ingleses podría ser su debut.

Por su parte, el Manchester United está en un proceso de renovación, tras la partida de Cristiano Ronaldo la temporada pasada y la reciente salida de David de Gea. Los ‘Red Devils’ han incorporado nuevos rostros a su plantilla, entre ellos André Onana y Mason Mount, procedente del Chelsea.

Real Madrid vs. Manchester United: horarios del partido

Perú: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Real Madrid vs. Manchester United: canales de transmisión

Para ver la transmisión del partido de Real Madrid vs. Manchester United tienes estas opciones. Puedes hacerlo a través de ESPN, STAR Plus y Futbol Libre TV. Recuerda que Depor te traerá todas las incidencias, minuto a minuto, para que no te pierdas detalles de este partidazo. Programa bien tu tiempo y no te pierdas el duelo.

Real Madrid vs. Manchester United: posibles alineaciones

Real Madrid : Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Fran García; Camavinga, Kroos, Modric, Jude Bellignham; Brahim Díaz, Joselu

: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Fran García; Camavinga, Kroos, Modric, Jude Bellignham; Brahim Díaz, Joselu Manchester United: Heaton; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro, Shaw; Mason Mount, Casemiro, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho; Rashford

Real Madrid vs. Manchester United: ¿dónde se juega?

