Nadie puede con Vinicius Junior , ni siquiera un jugador de la experiencia de Luke Shaw. El lateral izquierdo del Manchester United tuvo que tomarlo del cuello para derribar al brasileño. En el Real Madrid vs. Manchester United, Vinicius generó bastantes elogios de los fanáticos del fútbol. Parece recién salido de las canteras, pero juego como si tuviera años en la profesional.



Luego de haberlo burlado a un rival del equipo de Mourinho, Vinicius Junior se fue a la banda derecha a pedido de Julen Lopetegui y ¿qué hizo? Pues driblar a otro rival. El pobre Luke Shaw tuvo que cometerle una dura falta para frenar al ex jugador del Flamengo. Imparable.



Vinicius Junior llegó al Real Madrid a cambio de más de 40 millones de euros y, en la pretemporada, ya ha maravillado a más de un espectador madridista. Veremos qué tal le va en los duelos de La Liga, Copa del Rey y Champions League, puesto está en el primer equipo.



Real Madrid jugó su primer partido de pretemporada y, como puede verse, las piernas aún andan duras para los jugadores. El resto del plantel - los del Mundial - aún no se incorporan al resto.