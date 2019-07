¡Desde Múnich! Real Madrid vs Tottenham: horarios y canales de TV del choque por la Audi Cup

Real Madrid vs Tottenham chocan EN VIVO vía ESPN este miércoles 30 de julio por la semifinal de la Audi Cup 2019 EN DIRECTO y ONLINE desde el Allianz Arena de Múnich, en Alemania. Sigue la transmisión y narración por la señal de los canales SKY Sports, Telemadrid y RMTV, desde las 11:00 horas (horario peruano) y 18:00 horas (en España). Revisa AQUÍ las principales incidencias por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.

Real Madrid intentará hacer borrón y cuenta nueva y empezar desde cero la pretemporada tras el desastre y la humillación que sufrió ante el Atlético (3-7) en la International Champions Cup.



Tottenham será la primera prueba de fuego para un equipo deprimido antes de iniciar el curso de forma oficial. La goleada frente a su gran rival sembró las primeras dudas de la segunda etapa de la era Zinedine Zidane, que tendrá una buena opción para disminuir las críticas que caen sobre el proyecto blanco que aún no carbura.

El técnico francés tendrá que tomar decisiones para buscar una revolución que, por ahora, no ha llegado después de un año sin títulos en el que el Madrid ofreció una pobre imagen a lo largo de casi toda la temporada pasada.



En cuanto al once, Eden Hazard tendrá otra oportunidad de brillar en su nuevo equipo, Keylor Navas sustituirá al lesionado Courtois, Benzema jugará en punta y Vinicius y Lucas Vázquez se disputarán un puesto en la zona derecha del centro del campo.

Real Madrid vs Tottenham: horarios del partido:

México - 11:00 a.m. | Sky Sports

Ecuador - 11:00 a.m. | ESPN Internacional

Perú - 11:00 a.m. | ESPN Internacional

Colombia - 11:00 a.m. ESPN Internacional

Venezuela: 12:00 p.m. ESPN Internacional

Bolivia - 12:00 p.m. ESPN Internacional

Chile - 12:00 p.m. ESPN Internacional

Paraguay - 12:00 p.m. ESPN Internacional

Argentina - 1:00 p.m. ESPN Internacional

Uruguay - 1:00 p.m. ESPN Internacional

España - 6:00 p.m. | TeleMadrid y Real Madrid TV

Al frente estará el finalista de la pasada edición de la Champions League, Tottenham, que ha disputado dos amistosos esta pretemporada y ha mostrado dos caras. La primera, con una buena victoria (2-3) frente a Juventus con un gol desde el centro del campo de Harry Kane. La segunda, con una derrota contra el Manchester United (1-2) con un tanto de Ángel Gomes a 10 minutos del final.



Los hombres del técnico Mauricio Pochettino serán los encargados de evaluar el estado físico y emocional de un equipo que tendrá que arreglar el roto que creó el Atlético. Si el Real Madrid llega a la final, podría enfrentarse al Bayern Múnich, que en 1980 humilló en un amistoso al conjunto blanco en el antiguo Estadio Olímpico: aquel 9-1 parecía olvidado. Hasta que llegó el equipo de Simeone. EFE

Real Madrid vs Tottenham: posibles alineaciones:

Real Madrid : Courtois, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Kroos, Modric, Isco, Hazard, Lucas Vázquez, y Benzema



Tottenham: ​Gazzaniga, Rose, Alderweireld, Vertonghen, Foyth, Winks, Ndombélé, Eriksen, Son, Kane, Lucas



