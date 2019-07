Real Madrid vs. Tottenham por ESPN y TeleMadrid: juegan partido amistoso en Alemania por Audi Cup

Real Madrid vs. Tottenham se ven las caras ( EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | LIVE | GRATIS) por partido amistoso de la pretemporada de ambos conjuntos por la Audi Cup. Sigue la transmisión que se encuentra a cargo de ESPN (Perú, Argentina, Colombia y Chile), Sky Sports (México) y TeleMadrid y Real Madrid TV para España. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. El cuadro de Zinedine Zidane va por un triunfo para lavarse la cara luego de la goleada recibida por el Atlético.



Real Madrid y Tottenham continuarán con su preparación con miras a la próxima temporada, en el choque preliminar del certamen que se realizará en Múnich. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Allianz Arena.

Real Madrid vs. Tottenham: horarios del partido



México - 11:00 a.m. | Sky Sports

Ecuador - 11:00 a.m. | ESPN Internacional

Perú - 11:00 a.m. | ESPN Internacional

Colombia - 11:00 a.m. ESPN Internacional

Venezuela: 12:00 p.m. ESPN Internacional

Bolivia - 12:00 p.m. ESPN Internacional

Chile - 12:00 p.m. ESPN Internacional

Paraguay - 12:00 p.m. ESPN Internacional

Argentina - 1:00 p.m. ESPN Internacional

Uruguay - 1:00 p.m. ESPN Internacional

España - 6:00 p.m. | TeleMadrid y Real Madrid TV

Mientras que Real Madrid se medirá con los 'Spurs', Bayern Múnich chocará con el turco Fenerbahçe, casi tres horas después, en el mismo escenario. Los ganadores de ambos cotejos se enfrentarán el miércoles. Asimismo, habrá partido entre los perdedores.

James Rodríguez, Casemiro y Eder Militao, quienes tuvieron su primer día de trabajos en la pretemporada, se quedaron fuera de la convocatoria de 24 jugadores que viajaron a Múnich para disputar el torneo, al igual que Gareth Bale, a la espera de definición de su futuro.



Marco Asensio, Brahim Díaz, Ferland Mendy, Luka Jovic y Thibaut Courtois, todos por lesión, se suman a la lista de bajas de Real Madrid para el torneo en tierras alemanas. En el caso de Asensio, estará fuera de las canchas por varios meses tras la rotura del ligamento cruzado de la rodilla.

Real Madrid recibió un duro golpe en el cierre de su gira en Norteamérica. Los merengues perdieron 7-3 frente a su clásico rival, Atlético de Madrid, por lo que querrán limpiar su imagen contra los 'Spurs'.

Tottenham, finalista de la pasada edición de la Champions League, empezó su serie de amistosos con una victoria (3-2) sobre Juventus de Cristiano Ronaldo y luego perdió con Manchester United por 2-1.

