El capitán de Bélgica y atacante del Real Madrid, Eden Hazard, fue ‘asaltado’ por sorpresa durante una entrevista en la televisión belga por su compañero de selección y rival del Atlético de Madrid, Yannick Carrasco, al grito de “campeones, campeones”. El hombre del club ‘Colchonero’ le recordó la definición de LaLiga Santander hace un par de semanas, en la que los rojiblancos se llevaron el título por primera vez desde 2014.

La escena se produjo cuando Hazard atendía en francés una entrevista con la radiotelevisión pública RTBF en la concentración de los ‘Diablos rojos’ en Tubize, al sur de Bruselas, y el extremo del Atlético, campeón de LaLiga que el Real Madrid peleó hasta la última jornada, se le acercó por un lateral.

“Campeones, campeones”, le cantó entre risas Carrasco a su capitán de la selección, que también reaccionó con humor. “Muy bien, muy bien. Enhorabuena, amigo. Increíble”, replicó Hazard en español con el pulgar levantado y guiándole un ojo.

Atlético de Madrid fue campeón de la última liga. (Foto: AFP)

Quiere brillar en la Eurocopa

Por otro lado, Eden Hazard, que conlleva lesiones en las dos últimas temporadas y sintió dolores en una pierna en el último partido con el Real Madrid, sigue trabajando para recuperarse al 100 % de cara a la Eurocopa porque arrastrar molestias supone que “siempre hay un poco de miedo”.

“En mi último partido con el Real Madrid todavía tenía dolor en mi pierna, en mi cuádriceps (...). Y ya me conocen: no me gusta jugar con pequeñas molestias. Tengo que estar al 100 %, porque si no, siempre hay un poco de miedo...”, dijo el jugador a la cadena neerlandófona VTM.

El jugador agregó que en las “tres o cuatro” últimas lesiones que ha sufrido, se ha repetido el mismo patrón: “En los días de entrenamiento o de partidos, genial. Tenía un buen presentimiento. Pero cada vez que me despertaba al día siguiente... mal”.





