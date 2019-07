¿Ya lo ve con otros ojos? Zidane habló de la situación de Gareth Bale que jugó y anotó ante el Arsenal

Tras dos días duros de rumores sobre su salida del Real Madrid y de la relación rota con Zinedine Zidane, Gareth Bale volvió a sumar minutos con el equipo 'blanco' y fue determinante en la victoria ante el Arsenal por International Champions Cup. El galés salió en el segundo tiempo para iniciar el camino de la recuperación.

Bale puso el descuento para el Madrid , que finalmente terminó ganando el duelo ante los ingleses en la tanda de penales. Y si bien en la definición el galés falló su disparo , Zidane se mostró satisfecho y feliz por el futbolista.



" Ha hecho un buen partido y me alegro por él. Como por todos. Está con nosotros y seguiremos trabajando. Jugamos bien 10 contra 11 y mejor 10 contra 10. No se lo que va pasar. Él quería jugar y el otro día no, así que bien", dijo el técnico francés.



Sin embargo, dejó en claro que la situación del jugador de 30 años es la misma, el club está buscando su salida.



"No he hablado con él. Ha entrenado con normalidad y por eso jugó. No ha cambiado nada, saben cómo es la situación", remarcó.

Según información que llega desde España, Bale abandonará Real Madrid y la opción que se antoja más cercana es que el delantero acabe recalando en China, aunque no hay un acuerdo cerrado todavía, por lo que sigue entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros en Estados Unidos.



Gareth Bale abandonaría el Real Madrid tras seis temporadas en las que ha sumado 231 partidos, 102 goles, 65 asistencias y ha logrado 14 títulos.

