Dos más y cerramos: Zidane quiere a los jugadores más con más proyección de la Bundesliga

Si bien lo único que le queda definir a Zinedine Zidane en este mercado de fichajes es la incorporación de Neymar (lo de Pogba parece ya caso perdido), el técnico sabe que solo dentro de unos meses, en enero, tendrá la posibilidad de incorporar nuevos jugadores al Real Madrid. Es así que ha pedido ojeadores en cada partido del Borussia Dortmund para seguir de cerca a dos de los jugadores más importantes del cuadro alemán.

Uno de ellos no es otro que el futbolista que más ha llamado la atención en el fútbol alemán, Jadon Sancho , y por el que el Madrid ya preguntó en esta ventana de traspasos pero decidió frenar la operaciones y esperar que el inglés de 19 años se siga consolidando en el Dortmund.



La temporada pasada se 'destapó' con 9 goles y 13 asistencias en 43 partidos.

Jadon Sancho. (Getty Images) Jadon Sancho. (Getty Images)

Mientras que el otro futbolista que Zidane ha pedido seguir es uno que le pertenece al Real Madrid, Achraf Hakimi. El lateral llegó cedido al Signal Iduna Park el curso pasado y no tardó en adaptarse y convertirse en pieza fundamental del equipo.



El lateral marroquí se encuentra cedido hasta el 2020 en los 'Black and Yellows', pero nada más en abril reconoció que le hace mucha ilusión regresar al Bernabéu la próxima temporada.



"Sería un sueño volver al Madrid lo antes posible. Te mentiría si te dijera que no. Vamos a ver lo que pasa", afirmó Hakimi en entrevista a '#Vamos' de Movistar.



Achraf Hakimi está cedido al Borussia Dortmund hasta el 2020. (getty) Achraf Hakimi está cedido al Borussia Dortmund hasta el 2020. (getty)

La idea de Zidane es esperar que ambos jugadores puedan repetir, o mejorar, lo hecho la campaña pasada e ir por ellos en enero, o para el inicio de la siguiente temporada. Por lo que ha pedido un emisario en la ciudad alemana que pueda seguir muy de cerca el crecimiento de Sancho y Hakimi, y así contar con la primera opción de ficharlos.

► ¿No se iba de Chamartín? Empiezan a vender camisetas de James Rodríguez en la tienda oficial del Real Madrid



► ¡Ni en Play Station! Con Neymar, así sería el nuevo (y arriesgado) sistema del Barça para no sentar a ningún crack [FOTOS]



► En medio de la 'bulla Neymar': PSG busca a figura ante posible regreso del brasilero a Barcelona



► ¿Se sumará Neymar? Los últimos jugadores que vivieron dos etapas en el cuadro del Barcelona