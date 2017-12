La Selección de Chile sufrió una crisis luego de no lograr la clasificación de Rusia 2018, la cual desencadenó en la salida de Juan Antonio Pizzi del equipo. La ANFP sigue en la búsqueda del reemplazante y el que más suena es Reinaldo Rueda . El técnico colombiano no es muy conocido en el país sureño y de eso es consciente Gary Medel .

El defensor del Besiktas llegó a Chile para compartir con su familia en las fiestas de fin de año. De inmediato conversó con radio ADN y fue consultado sobre la posibilidad del DT del Flamengo.

" Si viene a aportar, a hacer las cosas bien, a un rumbo nuevo me parece perfecto. No lo conozco mucho, pero han hablado bien de él. Me parece lógico que venga a aportar a la selección", explicó.

" Necesitamos del cuerpo técnico, que pongan lo máximo de su parte, que sea un desafío nuevo. Hay que vivir cosas nuevas y esperemos que sea así". Eso sí, no quiso hablar de supuestos problemas internos en el equipo nacional, asegurando que "no hablo de la relación de mis compañeros", agregó.

Reinaldo Rueda dejaría el Flamengo para tomar las riendas de la 'Roja', luego de perder en la final de la Copa Sudamericana 2017 ante Independiente de Avellaneda de Argentina.

Medel destacó esta primera mitad de temporada con el cuadro turco clasificando a los octavos de final de la Champions League primeros del grupo G con 14 unidades, superando a equipos como el Porto o el semifinalista, AS Mónaco.