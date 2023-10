Desde Costa Rica, se muestra un interés favorable en asegurar los servicios del entrenador Ricardo Gareca. La Fedefútbol ha comenzado a tomar medidas para iniciar conversaciones con el estratega argentino, a quien han tenido en su radar desde 2015, aunque en ese momento optó por aceptar la oferta de Perú. Este reciente interés surge porque el cuadro costarricense se encuentra actualmente sin técnico, después de que Luis Fernando Suárez fuera destituido de su cargo tras su participación en la Copa Oro, a finales de julio, debido a los malos resultados obtenidos.

Según reporta ESPN, actualmente, miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, bajo la dirección de Osael Maroto, tienen una favorable opinión acerca del ‘Tigre’. La posición fue corroborada por Claudio Vivas, el director deportivo de la Fedefútbol, quien expresó que el exDT de Vélez les atrae y despierta “interés”.

“Ricardo Gareca es un entrenador que tiene grandes posibilidades en el presente, en su recorrido, nombre propio, muy exitoso con la selección nacional de Perú en varios ciclos, lo clasificó al Mundial, es un nombre muy importante, con mucho prestigio y si tiene posibilidades o no, no lo sé, pero si es un nombre que nos seduce y nos interesa”, dijo Vivas.

Como se mencionó, esta no es la primera vez que Ricardo ha sido considerado para el rol de técnico en Costa Rica. Después de la salida de Jorge Luis Pinto, para el 2015, el ‘Flaco’ fue el candidato principal para asumir el cargo de timonel e incluso estuvo involucrado en el Proyecto Goal. En ese momento, el argentino rechazó la oportunidad argumentando que no estaba familiarizado con el panorama del fútbol en Centroamérica.

“Me invitaron y me trataron muy bien, tuve que dar una respuesta que no. Dije que no, no por no me gustase, esa selección me gustaba, pero dije que no porque no conocía Centroamérica, una cosa es conocerlo visualmente, y otra cosa es conocer más a fondo, nunca tuve el chance de jugar en Centroamérica, luego tuve un conocimiento mayor porque enfrenté a Costa Rica y Panamá con Perú”, manifestó Gareca en su momento.

En este contexto, otra alternativa que se ha vuelto importante en la consideración para dirigir la selección de la Concacaf es Gustavo Alfaro, de 61 años, quien anteriormente entrenó a Boca Juniors y también está siendo considerado para asumir el cargo en Racing de Avellaneda, luego de la salida de Fernando Gago. Su nombre está siendo mencionado con fuerza en conjunto con el del ‘Tigre’.

Mientras la directiva del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol finaliza la contratación de su próximo director técnico, Claudio Vivas ocupará el puesto de entrenador de la tricolor con mira a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2023-2024, en donde Costa Rica se enfrentará a Panamá el 17 y 21 de noviembre. Estos choques también darán uno de los seis boletos para la Copa América 2024.





Ricardo Gareca también suena para dirigir a Chile

Chile sufrió una humillante derrota ante Venezuela (0-3) el martes último y, con solo cuatro puntos de 12 posibles, ha quedado fuera de la zona de clasificación al Mundial 2026 (ver tabla de posiciones). Semejante panorama ha hecho que los altos mandos de la FFC (Federación de Fútbol de Chile) empiecen a pensar en un reemplazante para Eduardo Berizzo.

Según ha revelado Claudio Borghi, comentarista deportivo y exseleccionador de Chile, el nombre del Ricardo Gareca gusta en el seno de la Federación de Fútbol de Chile (FFC). Atrae el buen papel que hizo con Perú desde 2015 hasta 2022. Sin embargo, por ahora, no hay novedades sobre la situación de Berizzo en la selección sureña, quien tiene contrato hasta el 30 de septiembre del 2025, con la opción de extender el vínculo, siempre y cuando se consiga la clasificación.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR