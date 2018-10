La labor de Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana no solo es aplaudida por los seguidores de la bicolor, prueba de ello es el reconocimiento que ha recibido de la revista Four Four Two, que lo ha considerado entre los mejores 50 técnicos del mundo.

El prestigioso medio británico incluyó al estratega argentino en el puesto 48 de la selecta relación que publica anualmente, donde se destaca la influencia de "veteranos conocidos" y entrenadores que son considerados "entre los más prometedores planeta".

"El ex delantero argentino se hizo famoso en todo Sudamérica, especialmente en Vélez Sarsfield, pero es su reciente trabajo para Perú es lo que sorprende", señala Michael Yokhin en la descripción dedicada al máximo líder de la 'Blanquirroja'.

"Gareca no solo llevó al escuadrón bastante modesto a su primera Copa del Mundo desde 1982, sino que también implementó una mentalidad intrépida de ataque que finalmente perdió en la fase de grupos, pero ganó muchos amigos. Esperé un mayor progreso bajo la guía especializada del veterano", argumenta el escritor.

El representante sudamericano mejor ubicado por ahora es el argentino Marcelo Gallardo (32); mientras que, su compatriota Ariel Holan (45) y el colombiano Juan Carlos Osorio (46) también resaltan en el adelanto de la lista elaborada por Four Four Two.

Este viernes se anunciarán a los próximos diez integrantes de la nómina, el lunes se develarán los entrenadores que se localizan del puesto 20 al 11 y finalmente el martes se conocerán a los diez mejores técnicos de la actualidad.

Mejores 50 técnicos del mundo según Four Four Two:

(Adelanto del puesto 31 al 50)

31. Unai Emery (Arsenal)

32. Marcelo Gallardo (River Plate)

33. Sérgio Conceição (Porto)

34. Rafael Benítez (Newcastle)

35. Marco Giampaolo (Sampdoria)

36. Adolf Hütter (Eintracht Frankfurt)

37. Abdullah Avci (Estambul Başakşehir)

38. Stefano Pioli (Fiorentina)

39. Luciano Spalletti (Inter)

40. Gareth Southgate (Inglaterra)

41. Eddie Howe (Bournemouth)

42. Quique Setién (Real Betis)

43. Rudi García (Marseille)

44. Abel Ferreira (SC Braga)

45. Ariel Holan (Independiente)

46. Juan Carlos Osorio (Paraguay)

47. Sean Dyche (Burnley)

48. Ricardo Gareca (Perú)

49. Simone Inzaghi (Lazio)

50. Brendan Rodgers (Celtic)