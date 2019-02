Tremenda 'rajada': Pellegrini criticó duramente a Riquelme al recordar su paso en Villarreal

Sin piedad. Pese a que destacó su gran calidad para el fútbol, Manuel Pellegrini no tuvo reparos en criticar otras cuestiones de Juan Román Riquelme , a quien le dedicó fuertes críticas al recordar su paso como técnico del Villarreal , club al que inyectó una verdadera revolución y logró llevarlo a lo más alto del fútbol europeo.

Bajo las órdenes del 'Ingeniero', el 'Submarino Amarillo' ganó la Copa Intertoto de la UEFA 2005, clasificó por primera vez al club a la Champions League (llegó hasta semifinales) y en 2008 fue subcampeón de La Liga. Todo ello con grandes figuras entre las que destacaba, desde luego, el ídolo de Boca Juniors Juan Román Riquelme.



Al se consultado sobre el exmediocampista argentino, Pellegrini envió un duro mensaje, aunque antes se deshizo en elogios hacia el popular 'Topo Gigio'.



"Riquelme, con su cualidad, puede jugar hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años o ahora, donde él quiera. Riquelme no era uno de los mejores jugadores, no era un jugador top porque tiene otros problemas. Hace varios años, en ese momento tenía una falta de madurez. Quería ser el número uno y hacía estupideces", dijo al medio británico 'The Independent'.



Sin embargo, luego agregó: "Pero como jugador puede hacer lo que quiera. Puede jugar en cualquier liga que quiera".

Manuel Pellegrini, quien actualmente dirige al West Ham United, recordó los logros que tuvo con el timonel del 'Submarino' y elogió al Villarreal al asegurar que "es un ejemplo de cómo un club debe ser administrado por un propietario".

Manuel Pellegrini criticó a Juan Román al recordar su paso en Villarreal. Manuel Pellegrini criticó a Juan Román al recordar su paso en Villarreal.

