Fue el portero titular de la etapa más gloriosa de River Plate de apenas hace algunos años entre los títulos de la Copa Sudamericana, Recopa y Copa Libertadores. En el 2016 decidió ponerle fin a una etapa de cuatro años en el ‘Millonario’ y se mudó a México, donde ganó la Liga de Campeones de la Concacaf el año pasado con Monterrey, antes de su paso por el Necaxa. Sin embargo, Marcelo Barovero también ha decidido ponerle fin a su etapa en el país ‘azteca’ para llegar a la Tercera División del fútbol español.

Así lo ha confirmado el propio guardameta de 36 años, quien está a la espera de que se concrete su llegada al Burgos CF, que es propiedad del exdirigente de River Antonio Caselli y que cuenta en sus filas con un viejo conocido de ‘Trapito’, Leonardo Pisculichi.

“Estoy ilusionado con la esperanza de que salga algo bueno. Preferiría que esté todo solucionado, pero estoy tranquilo. A Argentina no vuelvo porque no está claro el arranque del fútbol. Por una cuestión deportiva no puedo esperar eso”, aseguró Barovero en las últimas horas a Radio Monumental.

Sería la primera vez que Barovero juegue en el fútbol europeo. Tras jugar en Atlético Rafaela, Huracán, Vélez y River en Argentina, el arquero tuvo buenas temporadas en el Necaxa y el Monterrey.

Vuelve la Liga MX

El fútbol en México regresará en julio con el inicio del Torneo Apertura y con partidos a puerta cerrada, cuatro meses después de que el deporte fue suspendido indefinidamente por la propagación mundial del coronavirus que ha infectado a más de 5.7 millones personas y ha cobrado la vida de casi 360.000, aseguró el viernes un directivo.

La Liga MX, el organismo que rige el fútbol en México, informó el 22 de mayo que el torneo Clausura, del que únicamente se disputaron 10 jornadas de 17, fue cancelado sin decretar un campeón.

