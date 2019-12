Robert Moreno se quedó sin equipo luego que España le rescindiera contrato para la vuelta de Luis Enrique. Es más, no todo quedó ya que el ex director técnico del Barcelona lo calificó de desleal por su intención de dirigir a la ‘Roja’ en la Eurocopa 2020. Respondió y apuntó que no entendía por qué no lo quería en su comando técnico. Ahora, en las últimas horas ha sonado para Ecuador, que tiene a Jorge Célico de manera interina.

El diario AS indicó el último miércoles la intención de la dirigencia de la Selección de Ecuador en hacerse con los servicios de Robert Moreno. Sin embargo, este jueves el diario Sport reporta que el entrenador habría descartado por completo cualquier tipo de acercamiento con el conjunto sudamericano.

Moreno ha analizado los pros y contras de llegar al cuadro de Ecuador, por lo que ha decidido zanjar de arranque cualquier posibilidad de acercamiento con el ‘Tricolor’. “Maneja diversas propuestas incluso desde el día que dejó España”, es lo que señalan.

¿Qué equipo tomará Robert Moreno en el futuro?

Para el ex segundo DT del Celta de Vigo, su prioridad es llegar a un club del Viejo Continente. “Los proyectos que vengan de una selección quedarán en un segundo plano. Intentará trasladar su visión de juego a diario”, es lo que añaden.

Por otra parte la Selección de Ecuador que en su momento estuvo a punto a anunciar la llegada de Jürgen Klinsmann como nuevo técnico, deberá echar mano de otro nombre. Lo cierto es que quieren un DT europeo para que tome las riendas del primer equipo.

