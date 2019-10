"Todo está pasando muy rápido": Rodrygo, sorprendido por su arranque a lo 'bestia' en el Real Madrid

El delantero brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes se mostró feliz por todo lo que está viviendo, por el triunfo este miércoles de su equipo ante el Leganés (5-0) y por el gol que marcó, el primero de su equipo.



" Estoy muy contento con todo lo que está pasando conmigo. Todo está pasando muy rápido. Cuento con confianza de todos y espero seguir así", indicó en Movistar LaLiga el atacante sudamericano.



Rodrygo reconoció que el partido fue tranquilo para el Real Madrid por su buen arranque. " Hicimos nosotros que el partido fuera tranquilo. Teníamos que matar el partido pronto y eso hicimos", afirmó.



El brasileño, que jugó los noventa minutos, lo hizo por las dos bandas. No tiene preferencias. " Estoy bien en los dos sitios. Empecé por la derecha y luego cambié con Eden Hazard. Yo juego donde me pongan, jugaré y disfrutaré en cualquier lado", apuntó.



Rodrygo elogió la aportación del francés Karim Benzema. "Karim es un gran jugador que nos traspasa tranquilidad y confianza", concluyó. EFE

► ¿Qué hubiese pasado si el Dortmund no hubiera vendido a sus figuras? Tendría este equipazo [FOTOS]



► Primero 'The Best' y ahora esto: Messi le quita récord de goles a Cristiano Ronaldo



► Árbitro detuvo el partido y mostró amarilla solo para tomarse un 'selfie' con Kaká



► El golazo de Rodrygo Goes tras genial combinación Marcelo+Benzema ante Leganés