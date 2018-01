El excentrocampista del Barcelona y la selección brasileña de fútbol Ronaldinho , campeón del mundo con el 'Scratch' en 2002 y considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, se retira de la actividad, dijo el martes su hermano y agente.



Ronaldinho , quien ganó la Copa Libertadores y la Liga de Campeones en su exitosa carrera, en la que también se quedó con el Balón de Oro, no jugaba competitivamente desde 2015, pero no había dicho de forma directa que se retiraba de la actividad.



"Se terminó", dijo Assis al diario brasileño O Globo. "Haremos algo grande tras el Mundial de Rusia, probablemente en agosto", agregó. Ante semejante noticia, las redes sociales no se han hecho esperar con los clásicos memes. Aquí te presentamos los mejores.