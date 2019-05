Del otro lado del 'charco': los cracks europeos que jugaron en el fútbol latinoamericano [FOTOS]

Daniele De Rossi podría jugar este año para Boca Juniors de cara a la siguiente Superliga Argentina, así como la Copa Libertadores. El interés es cierto, más no las negociaciones que aún no se realizan con el futbolista ni representante del mediocampista italiano, que dejó a la Romas tras 17 temporadas jugando en la capital de Italia.



"Mi corazón es de la Roma, pero me gusta muchísimo Boca”, dijo alguna vez el centrocampista campeón del mundo en 2006.



Con Nicolás Burdisso como mánager xeneize, existe la posibilidad de traer al italiano para la Argentina. ¿El motivo? La amistad que une a Burdisso con el futbolista.

Esta posibilidad no parece ser una propuesta descabellada, pues en otras oportunidad, algunos cracks europeos se animaron a pasar por América en el último tramo de sus carreras.



Incluso, hoy por hoy, la Liga MX tiene entre sus filas a André-Pierre Gignac, quien llegó a Tigres UANL en el 2015 procedente del Olympique de Marsella.



Repasa a continuación, qué otras figuras del 'viejos continente' cruzaron el 'charco' y pasearon su fútbol en Latinoamerica.

