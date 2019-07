'Paralizó' Alemania por un instante: así fue el golazo de Raúl Ruidíaz al Borussia Dortmund [VIDEO]

¡Solo sabe hacer golazos! Raúl Ruidíaz sigue 'on fire', y tras el tanto que marcó el fin de semana en la MLS, elegido el mejor de la fecha, la 'Pulga' también dejó su marca en el partido amistoso en Washington entre el Seattle Sounders vs Borussia Dortmund , aunque esta vez su diana no subió al marcador.

El delantero peruano sorprendió a la defensa alemana, ganó en velocidad a dos defensores y prácticamente desde fuera del área 'colgó' al portero Roman Bürki, que nada pudo hacer para impedir el tanto.



Así fue el tanto anulado a la 'Pulga' en el Seattle Sounders vs Borussia Dortmund.

Sin embargo, cuando todo el estadio celebraba, el árbitro del partido anuló el gol por posición adelantada de Ruidíaz. La mala suerte del Sounders fue tal, que solo dos minutos después de la jugada, el Dortmund se puso en ventaja con tanto de Marius Wolf.



El cuadro estadounidense viene de ganar en la MLS por 2-1 al vigente campeón Atlanta United con un golazo de Raúl Ruidíaz.



Mientras que el Borussia Dortmund tuvo solo un amistoso previo a este partido en el que golearon 10-0 al equipo amateur FC Schweinberg

