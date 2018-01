¿Qué tienen en común Guerrero , Messi , Pogba o Griezmann? Que además de ser los más ‘bravos’ de sus selecciones, ninguno de ellos, jamás, jugó de manera oficial en clubes de su país natal. Con estos cracks, el conocido refrán “nadie es profeta en su tierra”, no puede ser más claro.



Todos ellos fueron criados futbolísticamente lejos de casa, forjaron su conducta e identidad con la pelotita en el exterior y no pararon hasta convertirse en ídolos. Sus hinchas, desde luego, desean verlos en sus ligas domésticas algún día.



La falta de oportunidades en sus países de origen, o en algunos casos, propuestas a un mejor futuro, no solo en lo deportivo sino también en lo personal, llevaron a estos futbolistas a dejarlo todo y hacer patria lejos de su tierra.



Futbolistas que cambiaron de nacionalidad y jugaron por otro país

Pero hay quienes fueron más radicales y no solo dejaron su casa, la cambiaron por completo, y eligieron representar a un país que no los vio nacer, pero se sienten parte de éste. Los más claros ejemplos: Diego Costa (de Brasil a España), el goleador histórico de los Mundiales Miroslav Klose (de Polonia a Alemania), o el excentral del Real Madrid Pepe (de Brasil a Portugal).



A muchos de estos ‘exiliados’, además, los veremos en Rusia 2018. Aunque otros muy representativos como Gareth Bale, David Alaba o Yaya Touré, quedaron al margen de la máxima fiesta del fútbol este año.



Aquí te presentamos sus historias, así que desde ahora, no los pierdas de vista. Tal vez a algunos, tarde o temprano, los verás en sus ligas de su país natal.