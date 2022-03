La leyenda ucraniana Andriy Voronin renunció a su puesto como asistente técnico en Dinamo Moscú tras los ataques de Rusia contra su país natal. El exfutbolista, que se convirtió en estrella en el Bayer Leverkusen en su etapa como jugador, brindó una entrevista para explicar lo que sentía mientras estaba lejos de su lugar de nacimiento.

“Ya no puedo trabajar en el país que está bombardeando mi patria. Salimos de Moscú antes de que estuviera completamente bloqueado. No pudimos aterrizar en Dusseldorf, así que volamos vía Ámsterdam. Mi padre, mi suegra, mi esposa y mis hijos están aquí ahora”, señaló en diálogo con Bild.

De la misma manera, explicó que se encuentra pasmado por las imágenes que ha visto. “Hace cuatro días que no me encuentro bien. Estoy muy mal. Cuando veo todas las fotos de mi patria, cuando veo las noticias, todo me parece tan irreal. Es como una película de terror. Apenas me quedan palabras”, añadió.

Por otra parte, también arremetió contra el presidente de Rusia Vladimir Putin. “Quizás sólo quiere estar en los libros de historia, pero nunca estará o como un criminal. Detengan a ese hijo de... y ayuden a los refugiados. Envíen armas para que podamos defendernos. Estoy muy orgulloso de nuestro país. Tenemos hermosas ciudades y grandes personas. Seguiremos luchando y ganaremos, pero el precio es tan alto”, explicó.

“Tantos muertos. Vivimos en 2022 y no en la Segunda Guerra Mundial. Tengo amigos en Járkov, en Kiev y en mi ciudad natal de Odesa. Recibo mensajes cada cinco minutos. Es difícil de soportar. Sólo quiero ayudar con dinero o lo que sea. No sé si debería decirlo pero, si estuviera en Ucrania ahora mismo, probablemente tendría un arma en la mano”, mencionó.





