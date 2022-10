Samuel Eto’o es uno de los jugadores que se encarga de desatar polémica por sus declaraciones y en los últimos días se hizo viral un comentario sobre uno de sus ex compañeros en Barcelona: Thierry Henry. Esto fue mencionado en un documental sobre el rapero Dinos realizado por Booska P donde también habla sobre lo que fue su carrera futbolística.

En referencia al popular ‘Titi’ ha dicho: “Creo que no estaba al nivel de Anelka. Era bueno, pero yo prefería a otros jugadores. En cualquier caso, a mi nivel no estaba seguro”, generando distintos comentarios que lo ponen en la polémica sobre el ex futbolista francés con quien compartió equipo.

Si comenzamos la comparación de productividad, ambos delanteros pasaron momentos similares en su carrera. Por el lado del camerunés, fueron 362 goles los que anotó junto a 117 asistencias en equipo como Barcelona, Inter de Milán, Chelsea, Real Madrid, Mallorca, Leganés, Espanyol, Antalyaspor, Anzhi Makhachkala, Everton, Sampdoria, Qatar SC y Konyaspor.

Sumado a ello, es recordado porque fue parte de dos Champions League con Barcelona. Una de ellas fue junto a Ronaldinho en 2006 y otra en el ‘sextete’ del año 2009 cuando fue compañero de Xavi, Iniesta, Messi y el mismo Henry bajo la dirección técnica de Pep Guardiola.





¿Cuáles son los logros de Henry?

Por el lado de Henry, el francés ha tenido la oportunidad de marcar 360 goles a lo largo de su periplo profesional. Además, fue parte de 177 pases a gol en el Arsenal, Barcelona, Mónaco, Juventus y NY Red Bulls de la MLS donde culminó su carrera.

Henry también es leyenda de Arsenal en Inglaterra, y sólo ganó una Champions, junto a Eto’o en Barcelona; aunque su principal palmarés está con su selección, conquistando el Mundial de 1998 en Francia, y la Eurocopa de 2000. También alzó la Copa Confederaciones en 2003, y llegó a final de la Copa del Mundo en Alemania 2006.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR