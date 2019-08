Saprissa vs. Belmopan Bandits vía FOX Sports: chocan por la Ronda Preliminar de la Liga Concacaf

Saprissa vs. Belmopan Bandits se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) vía FOX Sports por el partido de vuelta por la Ronda Preliminar de la Liga Concacaf 2019 este miércoles 7 de agosto desde las 9:00 p.m. (hora peruana) desde el estadio Saprissa de Costa Rica y con transmisión de Fox Sports y Concacaf Go. Los 'Ticos' quieren asegurar el pase a los cuartos de final y acercarse a su novena Concachampions consecutiva.

Luego de sacar una importante ventaja en la ida, Deportivo Saprissa busca sellar el pase a los cuartos de final de la Liga Concacaf contra el campeón de Belice, el Belmopan Bandits que anhela hacer historia y dejar fuera al histórico cuadro costarricense.

Saprissa vs. Belmopan Bandits | Horarios en el mundo



México 9:00 pm. | Fox Sports 2 y Concacaf Go (Streaming)

Perú 9:00 pm.

Ecuador 9:00 pm.

Colombia 9:00 pm.

Bolivia 10:00 pm.

Paraguay 10:00 pm.

Venezuela 10:00 pm.

Brasil 11:00 pm.

Argentina 11:00 pm.

Chile 11:00 pm.

Uruguay 11:00 pm.

España 4:00 am. del jueves 8 de agosto

Tres títulos de Concacaf avalan la jerarquía de un Saprissa que está jugando la fase preliminar de la Liga Concacaf como tercer clasificado del torneo local, al no ganar ninguno de los torneos cortos de la temporada anterior, pero sí ubicándose como el mejor no clasificado en la tabla de puntaje acumulado.

En la ida, los 'ticos' se llevaron un contundente triunfo por 3-1 que le permite afrontar el choque de vuelta con tranquilidad y que además significó un gran debut del atacante Manfred Ugalde que a sus 17 años marcó un doblete en el certamen internacional

Ugalde se ha convertido en el jugador más joven en anotar dos goles de la Liga Concacaf Scotiabank con 17 años y 3 meses, superando el registro de Pablo Arboine Carmona quien tenía 20 años y 4 meses en 2018.

Belmopan Bandits tuvo mucho arresto en el partido de ida gracias al hondureño Jefrie James, cuyo gol de larga distancia le valió a Belmopan empatar el juego de forma transitoria. Él y compañía esperan anotar rápido en Costa Rica para intentar remontar la serie ante el Monstruo Morado.

