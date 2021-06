Fueron momentos de incertidumbre para todos los aficionados de la Argentina, a puertas del duelo de las Eliminatorias a Qatar 2022 ante ‘La Roja’. Sergio Agüero llegó el pasado martes a Argentina para unirse a los trabajos de la selección de Lionel Scaloni y se tenía previsto que pueda entrenar con normalidad este miércoles; sin embargo, esto quedó descartado luego de que de positivo a coronavirus (COVID-19).

Según informó TyC Sports, el ‘Kun’ no superó la prueba PCR que se le realizó a la delegación ‘Albiceleste’ el pasado martes, por ello, todo hacía indicar que no podría viajar a Santiago del Estero para jugar el partido por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 ni a Barranquilla para el choque ante Colombia, pero la tranquilidad volvió este miércoles, luego de que de negativo para felicidad de su técnico que lo tendrá en la plantilla para una nueva fecha del torneo.

Los medios argentinos que informaron que el atacante se encontraba enfermo, se ratificaron y aclararon la situación con respecto al ‘Kun’. Incluso, en Twitter, se viralizó la captura de la prueba del nuevo futbolista del Barcelona, que lo deja listo para poder entrenarse con sus compañeros.

Sergio Agüero había dado positivo a coronavirus, según TyC Sports. (Captura: TyC Sports)





Sergio Agüero dio un falso positivo en la Selección Argentina. (Captura: Twitter)

Agüero en contra del desarrollo de la Copa América en Brasil

Por otro lado, Sergio Agüero conversó con la prensa de su país y explicó que si la situación es crítica en suelo vecino, lo mejor es que el evento no se lleve a cabo e, incluso, aplaudió de que ya no se vaya a realizar en Argentina. “Estoy enterado de la decisión de mudar la Copa América (a Brasil); la tomó Colombia primero y ahora Argentina, está claro que no las estamos pasando bien acá. Es una decisión de la Conmebol muy correcta”, dijo el delantero del Barcelona.

“Si está complicado en Brasil, no se va a poder jugar”, agregó el nuevo jugador del Ronald Koeman. “Nosotros, como jugadores, queremos hacerlo. El tema es buscar un buen lugar, ya se perdió el año pasado. Hubo un año para ver que se podía hacer, pero cada un mes o dos la situación va cambiando. Argentina está colapsada, hay muchos contagios y nosotros mismos nos tenemos que cuidar como jugadores”.

