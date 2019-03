Le dan con todo a José Néstor: "En la era Pekerman no se trabajaba"

Es el técnico sensación del momento en la Liga Águila, pues tiene a su equipo, el Millonarios, como líder del torneo. Pero además siempre será palabra autorizada para referirse a la Selección de Colombia , no solo por su paso por la 'Tricolor', sino por su experiencia a nivel de seleccionados. Jorge Luis Pinto brindó una entrevista en la que no se guardó nada y le pegó duro a Pekerman.

"En la era Pekerman no se trabajaba, en eso quiero ser clarito y firme, muy poco se trabajaba" dijo Pinto en entrevista con Telepacifico Noticias.



"A mí me dolió que Pekerman llamó a Cambiasso y no a Higuita, Pibe, Rincón o Iván Ramiro", agregó el estratega del Millonarios, quien también se refirió al nuevo entrenador de Colombia Carlos Queiroz.



"Queiroz es un DT con amplia experiencia. No ha tenido éxito en selección, pero trabaja bien", señaló.



Aunque en otro diálogo, con el medio 'El Espectador', aseguró que le hubiese gustado que el nuevo técnico de Colombia no sea un extranjero.



"Es lógico que nos duela (que no quedara un DT colombiano). No tanto por mí, porque yo ya dirigí a Colombia y he estado en otras selecciones. Lo digo más porque había gente con méritos, como Juan Carlos Osorio, Luis Fernando Suárez o Reinaldo Rueda. Creo que ellos merecían su oportunidad, pero la verdad es que los dirigentes no creen en los técnicos colombianos", apuntó.

