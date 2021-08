Marc Enoumba, futbolista oriundo de Camerún, puede debutar con la selección boliviana en las Eliminatorias sudamericanas camino al Mundial Qatar 2022. Este lunes, la Federación de Fútbol anunció que el jugador entró en la lista de convocados por el técnico César Farías con miras a la jornada triple que se desarrollará en septiembre.

“El cuerpo técnico de la Selección nacional informa que el jugador de Always Ready, Marc Francois Enoumba, ha sido convocado para encarar la triple fecha de septiembre de las Eliminatorias sudamericana rumbo al mundial de Catar 2022”, dice el breve comunicado difundido por la institución mediante las redes sociales.

El zaguero central de 28 años consiguió la nacionalidad de boliviana luego de cumplir con todos los trámites requeridos y ahora quedó apto para representar al país en un torneo oficial. Previamente, la historia del jugador en este territorio empezó en 2016, cuando se unió a las filas del Municipal de Tiquipaya.

El defensor Marc Francois Enoumba convocado a la selección boliviana. (Foto: FBF)

En el 2017 se unió a las filas de Always Ready con el que lleva cinco temporadas seguidas. Durante ese periodo ascendió a la máxima división en 2018 y en el 2020 ganó el Apertura. También jugó la Copa Sudamericana y estuvo en la vigente edición de la Copa Libertadores donde chocó con Internacional de Brasil, Olimpia de Paraguay y Deportivo Táchira de Venezuela.

La ‘Verde’ disputará tres compromisos contra Colombia en La Paz (jueves 2 de septiembre), Uruguay en Montevideo (domingo 5 de septiembre) y Argentina en Buenos Aires (jueves 9 de septiembre) en las Eliminatorias. Actualmente, el conjunto liderado por Farías se ubica en la antepenúltima posición de la tabla con cinco puntos en seis partidos.

El pasado viernes, el estratega venezolano anunció la nómina compuesta por un total de 25 futbolistas. En la convocatoria destacan las figuras del portero Carlos Lampe, el goleador Marcelo Martins Moreno y el volante Alejandro Chumacero, quien volverá tras perderse la Copa América por una lesión.

Los 25 convocados para la selección boliviana. (Foto: FBF)

La convocatoria de Bolivia:

Arqueros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield, Argentina), Jhohan Gutiérrez (Palmaflor) y Rubén Cordano (Bolívar).

Defensas: Diego Bejarano (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), José Sagredo (The Strongest), Jesús Sagredo (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar) y Luis Haquín (Melipilla, Chile).

Volantes: Diego Wayar (The Strongest), Ramiro Vaca (Beerschot, Bélgica), Erwin Saavedra (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Sebastián Reyes (Wilstermann), Fernando Saucedo (Always Ready), Moisés Villarroel (Wilstermann, Alejandro Chumacero (Unión Española, Chile), Henry Vaca (Oriente Petrolero) y Jeyson Chura (The Strongest).

Delanteros: Gilbert Álvarez (Wilstermann), Marcelo Martins (Cruzeiro, Brasil), Juan Carlos Arce (Always Ready), Carmelo Algarañaz (Always Ready) y Rodrigo Ramallo (Always Ready).





