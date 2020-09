Las autoridades egipcias del fútbol están investigando la desaparición de varios trofeos, incluido el trofeo de la Copa Africana de Naciones que los faraones obtuvieron en 2010 después de ganar el torneo tres veces seguidas. La revelación de la desaparición de los trofeos la semana pasada por parte de un ex miembro de la junta de la asociación de fútbol de Egipto, Ahmed Shobir, provocó indignación en la nación loca por el fútbol.

Magdi Abdel-Ghani, otro ex miembro de la junta, inicialmente afirmó que el trofeo estaba con un ex capitán de fútbol o ex entrenador, pero luego sugirió que se perdió en un ataque a la sede de la federación por fanáticos incondicionales en 2013.

La Asociación Egipcia de Fútbol dijo que estaba “conmocionada” al descubrir que los trofeos faltaban durante el proceso de instalación de un pequeño museo en la entrada de su sede en El Cairo. El Ministerio de Juventud y Deportes también ha iniciado una investigación.

La federación dijo que los trofeos pueden haber desaparecido durante el ataque de 2013. Los fanáticos incondicionales conocidos como “ultras” incendiaron la sede de la federación ese año mientras protestaban por los veredictos judiciales relacionados con un motín de fútbol en 2012 en el que murieron más de 70 fanáticos.

La Confederación de Fútbol Africano dijo que estaba conmocionada por la pérdida de los trofeos y ofreció su apoyo en “la búsqueda de recuerdos invaluables”.

Los Faraones son el equipo más exitoso del torneo africano, con siete títulos desde su creación en la década de 1950.

Con información de AP.

