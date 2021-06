La Selección de Francia se encuentra en Rumania a la espera del duelo ante Suiza por los octavos de final de la Eurocopa 2021. Sin embargo, Deschamps, su director técnico, presentó un momento anecdótico y surrealista en la previa del encuentro. El estratega francés se encontraba en la terraza del hotel de concentración cuando se dio cuenta que estaba atrapado en la terraza.

La escena se viralizó rápidamente en Twitter, pues una estudiante erasmus de nombre Suzie Legeay, relató en su perfil como ella y un grupo de hinchas, avisaron a un empleado del alojamiento para que acudiera a ‘rescatar’ al entrenador, que, a gritos, les pidió que hagan algo para sacarlo de ese lugar.

Preuve à l’appui quand même. Il nous a appelé de son petit toit en nous demandant d’aller à la réception. pic.twitter.com/SKXxX7KwJr — Suzie Legeay (@suzielge16) June 25, 2021

“Hoy, puedo decir que ayudé a Didier Deschamps, atrapado en la terrada de su hotel en Bucarest. Este Erasmus, definitivamente, ya no tiene sentido. Pongo la prueba (el vídeo) de todos modos (algún lector no se lo creía). No llamó desde su pequeño tejado pidiéndonos que fuéramos a recepción”, mencionó.

Inmediatamente, luego de pasar el gran susto, el técnico intentó hablar con los aficionados para agradecerles por su ayuda, pero los protocolos de la Eurocopa, a raíz del COVID-19, no le permitió realizar aquel acto. Asimismo, Deschamps pudo volver a unirse con sus jugadores y estará presente en los banquillos del Arena Națională, donde enfrentará al combinado suizo en los octavos de final del certamen.

Benzema feliz tras anotar un doblete ante Portugal

Esperó seis años para volver a anotar un gol con la camiseta de la selección de Francia. Y ahora que finalmente estremeció las redes en el Campeonato Europeo, Karim Benzema siente que se sacó un gran peso de encima.

”Todo el mundo esperaba por esto”, declaró el delantero del Real Madrid tras marcar los dos goles de Francia en su empate 2-2 con Portugal el miércoles. “La presión es distinta cuando juegas para tu club”.

Fueron los primeros goles de Benzema con Les Bleus desde octubre del 2015.Ahora se prepara para enfrentar en los octavos de final a Suiza, rival contra el que tuvo su mejor actuación con la selección, cuando Francia ganó 5-2 en la Copa Mundial de Brasil en el 2014.

Con información de AP.

