El 20 de octubre del 2021, Guillermo Barros Schelotto fue anunciado como nuevo director técnico en la Selección de Paraguay, en reemplazo de su compatriota Eduardo Berizzo (hoy al frente de Chile). Desde entonces, el DT argentino estuvo con el buzo del conjunto guaraní en 17 encuentros, entre Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, y -por supuesto- amistosos. ¿El saldo de su ciclo? Cuatro triunfos, cuatro empates y nueve derrotas. Ahora, el arranque en este nuevo proceso fue el que puso su trabajo bajo lupa.

Sucede que Paraguay igualó 0-0 ante la Selección Peruana en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este y luego cayó 1-0 contra Venezuela en calidad de visita. Desde aquel momento, desde la prensa guaraní comenzaron a señalar que el ciclo del ‘Mellizo’ ya había llegado a su fin y que incluso en la APF tenían más de un candidato para reemplazarlo; entre ellos, un viejo conocido de todos: el ‘Tigre’ Ricardo Gareca.

Bueno, este sábado, la Asociación Paraguaya de Fútbol -a través de sus redes sociales- informaron que “se comunica la culminación del proceso liderado por el DT Guillermo Barros Schelotto al frente de la Selección Paraguaya Absoluta”. A su vez, indican: “Le deseamos el mejor de los éxitos tanto a él como a todo su cuerpo técnico, al tiempo de agradecerles por la entrega y compromiso demostrados al frente de la albirroja”.

A pesar de ser el inicio del proceso previo al Mundial, la idea del presidente de la Asociación Paraguay de Fútbol (APF), Robert Harrison, sería cuidar los resultados para los próximos duelos: contra Argentina en Buenos Aires (por la fecha 3) y frente a Bolivia en Ciudad del Este. Frente al ‘Verde’, ya no queda margen de error para Paraguay en la lucha por ir a la Copa del Mundo del 2026.

El comunicado de la APF en sus redes sociales. (Foto: APF)

¿Ya tendría nuevo destino?

Si bien es cierto, la actualidad de Guillermo Barros Schelotto no es grato, hay un club que estaría buscándolo en la presente temporada: Racing Club de Avellaneda. El cuadro de la ‘Academia’ no está pasando por su mejor momento y Fernando Gago sería cesado del cargo; por esta razón, la opción del ‘Mellizo’ toma fuerza en la Liga Profesional. Sí, su experiencia en el fútbol de Argentina (dirigió a Boca Juniors y Lanús) le daría un plus para volver a su tierra. Otra opción que maneja el club es Gustavo Alfaro, quien quedó libre luego de no continuar en la Selección de Ecuador.





SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.