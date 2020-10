La Selección de Uruguay anunció la lista de 25 jugadores que militan en el exterior y que formarán parte la preconvocatoria para la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias Qatar 2022, donde tienen programado enfrentar a Brasil y Colombia.

Esta lista tiene como novedad el regreso de Edinson Cavani (Manchester United) y José Maria Giménez (Atlético de Madrid), quienes no pudieron estar en el arranque del proceso clasificatorio.

El ‘Matador’ no estuvo presente porque todavía no había podido cerrar su incorporación a ningún club. Por su parte, ‘Josema’ no pudo ser considerado tras encontrar recuperándose del COVID-19.

La ‘Celeste’ se enfrentará el 12 de noviembre a Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla y el 17 del mismo mes recibirá a Brasil en el Estadio Centenario de Montevideo.

El saldo de Uruguay en las dos primeras fechas de Eliminatorias fue de tres puntos, producto de una victoria (1-0) ante Venezuela y una dura derrota (4-0) en su visita a Ecuador en Quito.

Los convocados

Arqueros: Rodrigo Muñoz (Cerro Porteño), Martín Silva (Libertad, Paraguay) y Martín Campaña (Al Batín, Arabia Saudita).

Defensas: Diego Godín (Cagliari, Italia), Sebastián Coates (Sporting, Portugal), José María Giménez (Atlético Madrid), Ronald Araújo (Barcelona, España), Martín Cáceres (Fiorentina, Italia), Damián Suárez (Getafe, España), Matías Viña (Palmeiras, Brasil).

Volantes: Mauro Arambarri (Getafe, España), Lucas Torreira (Atlético Madrid, España), Federico Valverde (Real Madrid, España), Rodrigo Bentancur (Juventus, Italia), Nahitan Nandez (Cagliari, Italia), Nicolás De La Cruz (River Plate, Argentina), Brian Rodríguez (Los Ángeles F.C, Estados Unidos), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo, Brasil),

Delanteros: Diego Rossi (Los Ángeles FC, Estados Unidos), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul, México), Luis Suárez (Atlético Madrid, España), Maximiliano Gómez (Valencia, España), Cristhian Stuani (Girona, España), Darwin Núñez (Benfica, Portugal) y Edinson Cavani (Manchester United, Inglaterra).





