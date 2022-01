Si bien es cierto, diferentes personalidades del fútbol poseen cuentas en redes sociales donde muestran sus opiniones o cómo viven su día a día. No obstante, el hecho de navegar libremente por Internet, no significa que todo lo que encontremos sea verdadero. Este es el caso de José Pekerman, actual entrenador de la Selección Venezolana de Fútbol, que no hace uso de las redes sociales. Sin embargo, existen diversos usuarios que llevan su nombre y se hacen pasar por él. Ante ello, fue la propia FVF quien se encargó de desmentir que el DT sea propietario de estas cuentas.

“Informamos a la opinión pública que nuestro seleccionador nacional, José Pekerman, no posee perfiles en redes sociales. Aclaramos que la cuenta @JosePekerman_DT, ni cualquier otra que se identifique a nombre del estratega Vinotinto, representa el pensar u opinión de nuestro entrenador. Les pedimos compartir este mensaje para evitar la difusión de información engañosa”, se lee en el comunicado que emitió la Federación Venezolana.

Aún así, el hecho que más llamó la atención entre todos los seguidores de la ‘Vinotinto’ fue que la cuenta señalada era popular en la plataforma por dedicar ‘tuits’ relacionados a la parodia y que, por obvias razones, no le pertenecía al técnico argentino.

La cuenta falsa de José Pekerman que fue señalada por la FVF. (Foto: Twitter)

Pekerman pone a punto a la ‘Vinotinto’

El estratega asumió el mando de Venezuela el pasado 30 de noviembre de 2021, en una clara apuesta de la FVF por un DT con experiencia y renombre, con el cual esperan darle vuelo a una generación interesante de futbolistas.

La ‘Vinotinto’, luego de 14 fechas disputadas en las Eliminatorias Qatar 2022, vuelve a estar en el último lugar de la tabla con apenas 7 unidades, sumando solo dos victorias y un empate en el proceso que inició José Peseiro y continuó Leonardo González.

Pekerman cuenta con un currículum impresionante que demuestra su gran trabajo en la formación de juveniles. Un claro ejemplo fue cuando tomó el mando de Argentina, donde se consagró en tres oportunidades campeón en Mundial Sub 2020, además de lograr presencia en Copas del Mundo con su país en Alemania 2006, además de llevar a Colombia a Brasil 2014 y a Rusia 2018.





