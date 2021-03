A pesar que las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 quedaron suspendidas, Bolivia -próximo rival de la Selección Peruana- si tendrá actividad en la fecha FIFA, programada para la siguiente semana.

El conjunto altiplánico se medirá ante Chile y Ecuador, duelos que se disputarán los días 26 y 29 de marzo en Santiago y Guayaquil, respectivamente. Así lo anunció hace unos días la propia federación de la ‘Verde’.

Con miras a estos compromisos, César Farías anunció la lista de convocados del conjunto boliviano, donde destacan Alejandro Chumacero y Marcelo Moreno Martins, quienes militan en Chile y Brasil.

Por el lado de la Blanquirroja, se confirmó que no tendrán actividad en esta fecha donde se paralizarán los campeonatos de clubes. Antonio García Pye, gerente de selecciones de la Federación, reveló hace unos días que se tenía planeado jugar con Chile en Estados Unidos, pero finalmente quedó cancelado.

“Hubo dos clubes de la MLS que no querían ceder a sus jugadores. La MLS lo ratificó a nombre de todos los clubes, pero con razones que no son correctas. No se optó por la opción de partido amistoso con jugadores del torneo local. Se trataba de jugar contra Chile, un rival clásico, no tenía sentido jugar por jugar”, dijo a RPP.

Finalmente, todo hace indicar que las fechas postergadas del proceso clasificatorio se jugarán en junio, días antes del inicio de la Copa América Colombia-Argentina 2021.





