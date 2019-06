Aquí también hubo 'milonga': los líos más sonados de cracks mundiales con DTs en los últimos años [FOTOS]

Claudio Pizarro, figura en el Werder Bremen, respondió el pasado al seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, que él jamás se 'auto-excluyó' del combinado blanquirrojo y criticó que en su país se estén acostumbrando "a la milonga (mentiras)".



A través de su cuenta en Twitter, Pizarro escribió "jamás me 'auto-excluí' de la selección" de Perú, tras las declaraciones de Gareca, el jueves, al anunciar la lista de convocados para la Copa América 2019, en la que no figura.



"Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa auto-exclusión", agregó el experimentado jugador.



"Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga...", dijo Pizarro, deslizando que las apreciaciones del técnico de Perú son equivocadas.



A propósito del problema entre Claudio Pizarro y Ricardo Gareca, recordamos otros casos en el mundo. Por ejemplo, Balotelli y Mancini.

