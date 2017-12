Mientras la Selección Peruana cuenta los días para empezar su participación en el Mundial Rusia 2018, los hinchas de la bicolor vacilan en los nombres que Ricardo Gareca llevará para el torneo de la FIFA. Están los que creen que serán Benavente o Bulos los elegidos.



Hay otros que guardan la esperanza de ver a Gianluca Lapadula . Aunque suene muy remotos, algunos peruanos creen que el delantero del Genoa podría ser útil en Rusia 2018, sobre todo después de la foto que el ex Milan ha compartido en sus redes sociales por Navidad.



Se trata de una imagen en la que el fútbolista de madre peruana aparece junto a la mesa navideña. Aunque el hecho de llevar un mandil peruano ha llamado la atención de todos. Y es que en redes sociales creen que se trata de un guiño del italiano para Ricardo Gareca.



La foto de Lapadula que generó cientos de reacciones en redes sociales. La foto de Lapadula que generó cientos de reacciones en redes sociales.

"Quiere ir al Mundial" y "que se quede donde está porque no le tuvo fe la selección" son algunos de los comentarios que dejó la publicación de Lapadula en Instagram. Como era de esperarse, hay otros hinchas que lo piden como alternativa a Paolo Guerrero. Sin embargo, la posibilidad es remota.



Cabe recordar que la Selección Peruana se encuentra encallada en el grupo C del Mundial Rusia 2018 junto a Francia, Dinamarca y Australia. El debut de la bicolor está programado para el sábado 16 de junio a las 11:00 a.m. (hora peruana) en Saransk.