Gianluca Lapadula rompió su silencio y por primera se refirió al tema de la Selección Peruana, tras brindar una extensa entrevista al portal Sky Sport. El atacante del Benevento lo contó todo acerca de su relación con la ‘Blanquirroja’, desde la visita de Gareca en 2016 hasta el último tatuaje que se hizo en alusión a sus raíces peruanas.

“Hace cuatro años vino a conocerme el técnico Gareca a Italia, hablamos de este discurso de la Copa América. Pero fue en conjunto con los playoffs de Pescara y pensé que, en ese momento, aceptar la convocatoria de una selección nacional a la que yo era pequeño empatar no hubiera sido justo, también porque no me había ganado el derecho a jugar esa competencia. Sabía que me había ganado los playoffs para ir a la Serie A con Pescara”, señaló.

Por otro lado, Lapadula también se refirió al tatuaje que se hizo hace algunos días donde destacaba sus orígenes peruanos, lo que muchos consideraron un guiño hacia Ricardo Gareca. El ex Lecce explicó el motivo de la imagen que lleva ahora en el brazo.

“Quería imprimir en mi piel lo que me pertenece. Nunca he tenido la oportunidad de conocer el Perú personalmente, lo que sé lo sé a través de las historias de mi madre. En el último período mi curiosidad ha crecido, he mirado muchas fotos y muchos videos Incluido este video donde se ve una fiesta en Paramonga por la Patrona de la Soledad donde se usan muchos símbolos incas, entre ellos la bandera del tahuantinsuyo y tocados con plumas: este es el motivo de mi representación”, precisó.

Eso si, el jugador de 30 años dejó en claro que grabado que se realizó en el cuerpo no quiere decir que vaya a aceptar jugar por la Selección Peruana y que en caso tome la decisión, se lo hará el seleccionador peruano.

"Definitivamente no es por un tatuaje que le diré a Perú y al entrenador que Acepté a la selección peruana. Si alguna vez tuviera este pensamiento, la primera persona en saberlo sería Gareca. Hoy conozco mucho mejor mis raíces, estoy mucho más consciente y orgulloso de que la sangre peruana está dentro de mí ", explicó.

VIDEO RECOMENDADO