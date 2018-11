No podremos olvidar la participación de la Selección Peruana en el Mundial Sub 17 de 2007. Aquella generación de jóvenes talentos tenía entre sus grandes protagonistas a Reimond Manco , un fuera de serie que por aquel entonces se encontraba a la altura de cracks de hoy como James Rodríguez o Toni Kroos.



Los mencionados jugadores fueron protagonistas del mismo torneo en el que Reimond Manco participó, pero hoy su suerte es distinta. El primero es volante del Bayern Munich, mientras que el segundo ha sido campeón mundial con Alemania en 2014 y defiende los colores del Real Madrid.



A propósito del presente de Manco, Kroos y James, repasamos el presente de los cracks que fueron protagonistas en el Mundial Sub 17 de hace once años. Hay sorpresas.