Pedro Aquino vive tiempos felices. No solamente acaba de ser convocado a la Selección Peruana para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022, sino que ha logrado consolidarse como titular indiscutible en León FC, club que es uno de los líderes del Torneo Apertura 2020 Liga MX.

El mediocampista de 25 años parece haber superado por completo las lesiones que le impidieron asentarse en el club de Guanajuato y hoy en día es considerado una pieza clave por su entrenador Ignacio Ambriz. Depor dialogó con el estratega de ‘La Fiera’, quien resaltó el gran momento por el que pasa el ex Sporting Cristal.

“Pedro se encuentra bien, está feliz y eso es importante. Debe estar en su mejor nivel desde que llegó a León. Él pasó por dos operaciones que lo terminaron mermando y no le permitieron tener mucha participación. Ahora hemos realizado un entrenamiento físico previo, el cual lo ha fortalecido muy bien”, afirmó.

“Yo particularmente le he pedido que cambie un poco la forma de jugar que tenía y la ha entendido muy bien. Ya está totalmente adaptado. Asimismo, lo he vuelto a ver fuerte y agresivo para recuperar la pelota. Me ayuda mucha en la salida del equipo porque goza de una gran técnica”, agregó.

Ambriz es consciente de que si Aquino continúa por este camino, podrá llegar a cumplir uno de sus anhelos, jugar en el balompié del Viejo Continente-

“Yo le he dicho que lo tome con calma, que no baje su nivel y que las puertas se le van a ir abriendo. No tengo la mejor duda de que un futuro va a estar jugando en Europa”, finalizó.

