A inicios del año pasado, América de México veía partir a uno de los jugadores más importantes que pasó por el Estadio Azteca en los últimos años. Guido Rodríguez se despedía del conjunto capitalino para iniciar su primera aventura en el Viejo Continente con la camiseta del Real Betis de España.

Las ‘Águilas’ tardaron casi un año para encontrar a un futbolista que si quiera se acerque el rendimiento que mostró el jugador argentinos. Pedro Aquino dejó al vigente campeón León de Guanuajuato para llegar al club más ganador del balompié mexicano.

Conforme fue avanzando el Torneo Guard1anes 2021, la ‘Roca’ se fue ganando un lugar en el mediocampo del conjunto dirigido por Santiago Solari. De inmediato los aficionados empezaron a comparar al exSporting Cristal con el seleccionado argentino. Algo de lo que es consciente el peruano, aunque sabe que el tiempo de Rodríguez ya pasó y ahora es su turno.

“Ese tema ya lo hablé, no tengo la posibilidad de conocer a Guido en persona, lo he visto jugar y es un estupendo jugador, pero creo que su etapa en el América terminó cuando él se fue de acá, él hizo su historia y la hizo bien. Ahora es momento de que Pedro Aquino haga su propia historia, porque yo soy el que está acá ahorita”, dijo a Marca.

Aquino también habló sobre el proceso de adaptación a uno de los equipos más populares del balompié azteca, donde la presión, sobre todo para los extranjeros, se vive día a día.

“No se me hizo tan difícil porque se cómo me criaron y de dónde vengo, entonces para mí el estar en León y ahora en América no me puede cambiar nada, sé que hay mucha más gente que se te acerca y en América es algo que vas viviendo. Hay que vivir el momento día a día y de sentirte que estás en tu casa”, explicó.

América se encuentra segundo en la tabla de posiciones de la Liga MX, dos puntos por debajo del líder Cruz Azul. Solo han perdido dos veces en los quince compromisos que han afrontado esta temporada.

“Es un trabajo en equipo, venimos haciendo las cosas bien, somos once y todos tratamos de hacer las cosas bien para darle competencia a la gente que está jugando. Todo esto viene del cuerpo técnico, no me siento el mejor volante de la Liga MX”, sentenció el jugador de la Blanquirroja.





