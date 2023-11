El buen partido que regalaron las selecciones de Venezuela y Perú en Lima (empate 1-1), por la sexta fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, se vio opacado por la agresión que sufrieron algunos jugadores del cuadro llanero de la parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), Según Nahuel Ferraresi, defensor de la Vinotinto que no tuvo minuto en el Estadio Nacional, los efectivos le pegaron cuando se acercó a la tribuna visitante para regalar su camiseta a los hinchas, tal como hicieron sus compañeros Yeferson Soteldo y Salomón Rondón.

Ferraresi fue el jugador que presentó heridas tras la trifulca con la PNP y brindó su testimonio de lo acontecido tras la culminación de la contienda deportiva. Además, mostró los daños ocasionadas en una de sus manos, pidiendo que la CONMEBOL tome cartas en el asunto.

“Terminó el partido y fuimos a agradecer a la gente de Venezuela. Salomón Rondón va a dar su camisa y voy detrás de él. Cuando voy a tirarla para la gente, la Policía me frena. Un señor me frena bien, pero otros se enojaron y sacaron los palos para pegarnos. Por lo menos yo, que estaba al otro lado de la valla, fui al que le pegaron dos palazos. Me llegaron a dar dos veces y me rompieron un poco, pero nada grave...”, declaró para La Vinotinto TV.

“Son cosas que no deben suceder en un partido de fútbol. Hay que venir a disfrutar, a pasarla bien. A la gente, la Policía también le empezó a pegar. Es triste, pero ya pasó. Agradecerle a la gente que vino apoyar, desde que llegamos al hotel sentimos un ambiente increíble y feliz porque logramos un punto importante, seguimos sumando y ya preparados para el año que viene”, agregó el también jugador del Sao Paulo.





¿Cómo quedó Venezuela en la tabla de posiciones?





La selección de Venezuela rescató un punto de su visita a Perú en el Estadio Nacional de Lima por la sexta fecha de las Eliminatorias 2026. Con este resultado, el equipo dirigido por el argentino Fernando Batista cierra el año en el cuarto puesto del torneo con nueve puntos, en posición de clasificación al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.





¿Cuándo vuelve a jugar Venezuela?





Luego de la fecha 6 de las Eliminatorias 2026, las selecciones sudamericanas no volverán a jugar el proceso clasificatorio hasta septiembre del 2024. Cabe destacar que, en medio de este tiempo, se jugará la Copa América en Estados Unidos. Este torneo está pactado para disputarse entre el 20 de junio y el 14 de julio.

Venezuela volverá a tener acción en las Eliminatorias cuando visite a Bolivia, en La Paz, por la séptima jornada. Este compromiso está pactado para jugarse el jueves 5 de septiembre de 2024. La fecha doble la completará ante Uruguay el martes 10 de septiembre.





Venezuela y Perú empataron 1-1 por la fecha 6 de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: AFP)





