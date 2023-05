Senegal vs. Japón chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en el Estadio Ciudad de la Plata por la fecha 1 del Grupo C del Mundial Sub-20 2023. El compromiso está programado para el domingo 21 de mayo desde las 4:00 de la tarde (hora de Perú y Colombia) y las 6:00 p.m. (hora de Argentina), además, será transmitido por DirecTV Sports, DirecTV GO y Fútbol Libre para América Latina. En esta nota de Depor te damos el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas. Entérate aquí de los canales de TV y horarios del partidazo.

Senegal vs. Japón: posibles alineaciones

Senegal: L. Badji; A. Diop, B. Ndiaye, S. Sano, S. Basse; M. Camara; P. Diallo, L. Camara, P. Diop, S. Diallo; M. Faye.

Japón: R. Haruma, Y. Yashiki, S. Kikuchi, K. Takai, H. Matsuda; K. Sano, K. Yasuda, R. Yamane, T. Abe; A. Yokoyama, I. Sakamoto.

La selección Sub-20 de Japón entrenó en el Parque Santo Domingo de Independiente previo al duelo ante Senegal por el Mundial 2023 | VIDEO: @nicorubinetti