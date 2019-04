El fin del mundo está cerca: "El Barça va a pagar la cláusula de Sergio Ramos"

Tal parece que el cruce que tuvieron Sergio Ramos y Florentino Pérez, tras la eliminación de la Champions League, aún no ha sido superado ni por el futbolista ni por el club, y en una operación muy difícil de creer, habría llevado nada menos que ¡al Barcelona ! a intentar sacarle provecho: el cuadro azulgrana "pagará la cláusula" del defensor del Real Madrid.

Así ha informado la revista francesa 'Onze Mondial'. "La dirección del equipo blaugrana quiere hacer una apuesta segura: ha puesto su mirada en el capitán del Real Madrid", señala la nota. "El club estaría dispuesto a pagar 200 millones de euros para la llegada del capitán merengue. Una suma astronómica que convertiría al sevillano en el defensor más caro del planeta", continúa.



Recordemos que tras quedar fuera de la Champions a manos del Ajax, Florentino y Ramos tuvieron un fuerte altercado en el que el presidente del club reprochó a los jugadores por la derrota e incluso tituló de vergüenza la actuación que tuvieron ante los holandeses.



En ese fragor de la discusión, el capitán le llegó a decir a Florentino: "Tú me pagas y me voy". En alusión a su situación y si no estaba contento con su rendimiento.

Una respuesta "que puso el chip en el equipo blaugrana", concluye en su nota el medio francés sobre la operación que estaría montando el Barcelona para dar un batacazo histórico en el mercado de fichajes y en las relaciones entre los equipos más populares de España.



Aunque por el momento todo tendrá que quedar en buenas intenciones. Y no porque el cuadro culé no disponga del poder adquisitivo para hacerse de los servicios de Ramos o de cualquier otro jugador, sino porque lo que hizo 'Onze Mondial' fue unirse al 'Día de las bromas de abril', que se celebra este lunes en gran parte de Europa.

Que Sergio Ramos llegue al Barcelona es tan surrealista que, al menos en este mundo, es tan disparatado como creer que Gerard Piqué pueda fichar por el Real Madrid.

