Recta final en el ‘culebrón’ Sergio Ramos. El defensor jugó con fuego durante toda la temporada y reaccionó muy tarde a la oferta del Real Madrid. El central finalmente aceptó extender su vínculo a la baja (10% menos) y solo por una temporada más, pero Florentino Pérez ya no quiere saber nada. En Sevilla están dispuestos a romper el ‘chanchito’, pero tienen un nuevo rival: el Inter Miami de David Beckham.

El exjugador del Madrid, que además de compartir vestuario con Ramos es su gran amigo, viene ‘soñando’ con el español desde hace ya algunas temporadas atrás, y se ha metido de lleno a la puja por el futbolista de 35 años.

De acuerdo a información del portal madridista ‘Defensa Central’, el elenco de la MLS le ha ofrecido mantener el salario que actualmente percibe Sergio Ramos en el Real Madrid: 12 millones de euros anuales.

La franquicia de Florida, que está entrenada por el inglés Phil Neville, ya tiene en su plantilla a jugadores de reconocido prestigio en el fútbol, y de gran paso por importantes clubes de Europa.

El argentino Gonzalo Higuaín, ex de River, Real Madrid, Nápoles y Juventus, o el francés Blaise Matuidi, ex del PSG y la ‘Juve’, son algunos de ellos. Aunque eso no le ayudó a clasificarse para los ‘playoffs’ de la Conferencia Este al terminar en décima posición.

También suena en Francia

Otro interesado en hacerse con los servicios de Sergio Ramos es el París Saint Germain. Los franceses le han ofrecido un jugoso contrato, donde sobre todo él será uno de los líderes en busca de la primera Champions League de los capitalinos.

Estas semanas serán cruciales para definir el futuro del multicampeón de Europa, aunque tendrá mucho tiempo para analizar con calmas sus opciones, ya que no fue tomado en cuenta por Luis Enrique para representar a España en la Eurocopa.





