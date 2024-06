La Eurocopa 2024 tiene un ‘grupo de la muerte’ y, sin lugar a dudas, este es el Grupo B. España vs. Croacia protagonizarán un partidazo este sábado 15 de junio y podrás seguirlo desde las 10:00 a.m. Centro de México por la señal de SKY Sports HD en vivo y vía SKY+ en su plataforma digital de streaming. Conoce aquí cómo puedes adquirir este canal de TV o cómo contratar su plataforma online para no perderte ni un solo encuentro de esta Eurocopa que se disputa en Alemania. Recuerda que este canal está solo disponible en México y países de Centroamérica, que podrán ver los juegos de la Euro en señal HD y 4K.

¿Cómo ver España vs. Croacia desde México?

Fecha: sábado 16 de junio.

Horario: 10:00 a.m. del Centro de México.

Canal de TV en México: SKY Sports HD.

Dónde ver online en México: SKY+

¿Dónde ver Sky Sports en otros países?

México no es el único país que tiene habilitada la señal de SKY Sports, que también está disponible en todo Centroamérica. Son dos las señales (standard y HD) las que tendrás a disposición para poder ve este canal de TV y no perderte los partidos de la Eurocopa 2024. Aquí te dejamos con la lista de canales:

¿Cómo ver online Sky Sports y seguir España vs. Croacia?

SKY+ es actualmente la plataforma de streaming que pasa el contenido de SKY Sports HD en México y en donde podrás ver los partidos de la Eurocopa 2024, pero también otro tipo de contenido deportivo como la Bundesliga, Serie A, LaLiga, entre otros torneos del fútbol europeo. Esta plataforma cuenta con dos planes: Sky+ Básico por 299 pesos mensuales o Sky+ Premium por 499 pesos mensuales.

Sky+ Básico cuenta con:

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes