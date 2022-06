En abril de este año nada más una imagen suya se hizo viral y dio la vuelta al mundo, tras lucir irreconocible con un radical cambio físico. Y este fin de semana ha vuelto a ponerse en boca de todo el mundo del fútbol, tras asegurar que pudo llegar al nivel, o al menos mantenerse en la élite, como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero que simplemente “no le apateció”. Wesley Sneijder valoró su carrera una vez retirado y confesó que consideraba que su potencial podría haber sido distinto.

El exjugador, que se retiró en el 2019 del fútbol profesional, defendió las camisetas del Ajax, Real Madrid o Inter a lo largo de su carrera, en la que, según considera, su verdadero potencial no correspondió a lo que mostró en las canchas.

“Podría haber llegado a ser como Messi o como Cristiano Ronaldo. Simplemente, no me apetecía”, dijo el neerlandés en entrevista con Gianluca di Marzio.

Luego, Sneijder justificó su respuesta: “Disfruté de mi vida, quizá me tomé alguna copa de vino en las cenas. Leo y Cristiano son diferentes, ellos han hecho muchos sacrificios. Y eso me parece bien. Mi carrera, sin embargo, siguió siendo increíble”.

Al centrocampista casi siempre se le cuestionó, precisamente, su profesionalidad, aunque cierto también es que tuvo un gran momento, tal vez el mejor, en la temporada 2010, cuando ganó la Champions con el Inter y fue subcampeón del mundo con Holanda, luego de caer frente a España.

De hecho, fue Balón de Bronce y Bota de Plata del campeonato del mundo de Sudáfrica.

Sneijder se retiró oficialmente en el 2019, aunque no se alejó del deporte, puesto que en aquel momento pasó a formar parte del cuerpo directivo del Utrecht, club de su país.

Sneijder y sus problemas con el alcohol

Hace unos años, Sneijder reveló en su libro algunos problemas que vivió a causa de una adicción. “Era joven y me gustaba el éxito y ser el centro de atención. Allí las cosas salieron mal. No había drogas, pero sí alcohol”, relató Wesley.

“Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid e iba por la calle gastando miles de euros. Después de mi divorcio, me quedé solo y vi muy poco a mi hijo. Tampoco me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en mi mejor amigo”, agregó respecto a esa etapa en su vida.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.