Atención, Sporting Cristal: Emelec se disculpó por hacer ingresar a hincha a partido amistoso [VIDEO]

Nassib Neme, presidente de Emelec , se disculpó con Sporting Cristal , luego de que el club diera a conocer su molestia por el ingreso de un hincha al partido que marcó la presentación del elenco ecuatoriano en la denominada 'Explosión Azul'. Debido a esta situación, el elenco rimense decidió cancelar el encuentro frente a los 'Eléctricos', programado para este domingo.

"Queremos personalmente extenderle nuestras disculpas al club Sporting Cristal. Preferimos conversarlo plenamente con nuestros pares del club peruano. Por nuestra parte, queremos que sepan que somos respetuosos de todos nuestros rivales. Y en especial, con los clubes peruanos, que han tenido una relación muy fraterna con Emelec", indicó Neme en entrevista con UCI Noticias.

El presidente de Emelec no dio detalles sobre si hubo comunicación con sus pares de Sporting Cristal, pero sí justificó el hecho. "No ingresó un hincha, ingresó un jugador registrado en la banca de suplentes. No fue un hincha de la grada que bajó al campo. Era un jugador que, evidentemente por su forma física, no era un jugador profesional, pero que estaba en el banco de Emelec para ser considerado uno o dos minutos del partido", agregó.

Carlos Benavides habló del próximo rival para el ‘Día de la Raza Celeste’

Así reaccionó la prensa ecuatoriana luego de que Sporting Cristal cancelara amistoso ante Emelec [FOTOS]

Sporting Cristal se molestó y canceló amistoso ante Emelec por la tarde de la ‘Raza Celeste’

Sporting Cristal dio a conocer su posición sobre el tema y manifestó que ningún representante le informó sobre la participación del aficionado. "Creemos que haber incumplido los acuerdos, habernos sorprendido y expuesto a una situación no profesional es algo inaceptable", explicó el club en un comunicado.

Daniel Nieto, hincha de Emelec, participó de los últimos minutos del encuentro en el Estadio George Capwell, e ingresó con una cámara en el pecho. Sporting Cristal, al final, perdió 3-0 y quedó sin rival para el Día de la Raza Celeste.